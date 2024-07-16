三观契合对华强硬 共和党新星万斯为特朗普竞选搭档

美国共和党总统候选人特朗普选择了曾尖锐批评他，现在是他最坚定支持者的共和党新星万斯为他的竞选搭档。

综合路透社和彭博社等报道，特朗普在险遭暗杀的两天后，在自己的社媒平台Truth Social宣布，共和党俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）是他的副总统人选。

特朗普说：“经过深思熟虑，并考虑了许多其他优秀人选之后，我认定最适合担任美国副总统一职的人，是来自伟大俄亥俄州的参议员万斯。”

特朗普星期一（7月15日）在共和党全国代表大会在威斯康星州密尔沃基开幕之际做此宣布，预计于18日正式接受共和党全国代表大会的提名。

万斯是风险投资家出身

万斯是风险投资家出身，因拥抱民粹政治而名声大噪，也是畅销回忆录《乡下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）的作者，书中讲述了他在贫困家庭的成长经历。

万斯为政坛新人，2022年首次当选参议员，在竞选时获得特朗普的背书。俄亥俄州出生的万斯深受特朗普基本盘的欢迎，特朗普与他搭档有助于提高支持率。

万斯比78岁的特朗普年轻近40岁，这标志着共和党可能出现世代更替，也为努力增强对工薪阶层吸引力的共和党注入了新的活力。工薪阶层曾是民主党在密歇根州、威斯康星州和美国总统拜登家乡宾夕法尼亚州等战场州的基石。

曾形容特朗普“令人厌恶”

万斯过去曾以“令人厌恶”形容特朗普。特朗普2016年首次竞选总统时，万斯称特朗普为“文化海洛因”和“将白人工人阶级带向非常黑暗地方”的煽动者，还说自己“永远不支持特朗普”，并在X前身推特贴文，指特朗普“应该受到谴责”，因为他“令我关心的人们感到害怕，包括移民和回教徒等”，这条贴文已被删除。

万斯最终还是投身了特朗普的运动。现在，他在许多问题上都与特朗普保持着高度一致，包括对中国采取更为强硬的立场以及加强边境安全，也是反对美国资助乌克兰抵抗俄罗斯侵略的领军者。

在特朗普宣布万斯为他的竞选搭档的同一天，负责审理特朗普不当处理机密文件案的佛罗里达州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon），以司法部长“非法任命”这起案件的特别检察官史密斯（Jack Smith）为由，驳回了史密斯对特朗普的起诉，这对官司缠身的特朗普来说是另一个重大胜利。

特朗普在佛州法官做出裁决后说，这应该是驳回他所面对的其他刑事案件的“第一步”。