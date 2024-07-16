美司法部将对特朗普机密文件案被驳回提出上诉

美国前总统、共和党总统候选人特朗普机密文件案被佛罗里达州的一名法官驳回，美国司法部将对裁决提出上诉。

路透社报道，负责审理机密文件案的佛州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）星期一（7月15日），以司法部长“非法任命”这起案件的特别检察官史密斯（Jack Smith）为由，驳回了史密斯对特朗普的起诉，这对官司缠身的特朗普来说是另一个重大胜利。

坎农是特朗普首次担任总统时任命的法官，她说，司法部长加兰没有权力“任命特别检察官史密斯担任拥有检察权的联邦官员”，裁定领导机密文件案调查的史密斯为非法任命，无权向特朗普提起诉讼。

史密斯的发言人说，佛州法官的裁决“偏离了此前所有审理此案的法庭的一致结论”。多个法庭都裁定，司法部长有权任命特别检察官处理特定的案件调查。

检察官将向位于亚特兰大的美国联邦第11巡回上诉法院寻求重新审理机密文件案。

特朗普在佛州法官做出裁决后说，这应该是驳回他所面对的其他刑事案件的“第一步”，并在当天宣布共和党俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）是他的副总统人选。

美国最高法院7月1日裁定，特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。

特朗普在最高法院裁决出炉后说，“这是美国宪法和民主的重大胜利”。

特朗普和万斯7月15日在威斯康星州密尔沃基开幕的共和党全国代表大会，正式提名为共和党总统和副总统候选人。

美国总统选举将在11月5日举行。