美国硅谷的特朗普支持者欢迎万斯为副总统人选

美国硅谷的主要投资者对共和党总统候选人特朗普选择俄亥俄州参议员、前风险投资家万斯为副总统人选，表示欢迎。如果特朗普11月再次入主白宫，这意味着科技行业将更接近华盛顿中心舞台。

彭博社报道，美国电动车巨头马斯克在社媒平台X称，这是一个“绝佳的选择”，形容特朗普和万斯搭档将赢得“巨大胜利”。

星期一（7月15日）晚上在共和党全国代表大会发言的投资家萨克斯（David Sacks），贴文称万斯为“美国的爱国者”。

阿斯帕鲁霍夫（左）是创始人基金公司合伙人，也是瓦尔达太空工业联合创始人兼总裁。（法新社）

创始人基金公司（Founders Fund）合伙人阿斯帕鲁霍夫（Delian Asparouhov）总结了他身边许多人的想法，他以全大写英文字母发帖说：“是万斯。白宫将迎来一位前科技风险投资家。地球上最伟大的国家。”

阿斯帕鲁霍夫也是瓦尔达太空工业（Varda Space Industries）联合创始人兼总裁，该公司正在建造全球首座太空工厂。

创始人基金公司获亿万富豪蒂尔（Peter Thiel）投资。蒂尔和创始人基金公司的代表没有对特朗普宣布万斯为竞选搭档发表评论。

坐落在民主党大本营加利福尼亚州的硅谷科技行业，长期以来一直是自由派堡垒，根植于极具进步精神的旧金山。但科技界的共和党势力近期的能见度越来越高，马斯克、萨克斯和红杉资本（Sequoia Capitol）的马奎尔（Shaun Maguire）等重量级人物都宣布支持特朗普与寻求连任的拜登争夺总统大位，并向特朗普捐款。