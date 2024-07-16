拜登承认靶心言论错误 但仍将指特朗普威胁民主

美国总统拜登说，他在近期一次电话捐款活动中谈到把前总统特朗普放在靶心，是一个“错误”，但他还是会继续指特朗普是“民主的威胁”。

英国广播公司（BBC）报道，拜登星期一（7月15日）接受全国广播公司（NBC）访问，这是他在特朗普险遭暗杀后的首个专访。

拜登说，他错误地告诉支持者把共和党对手特朗普放在“靶心”，但否认自己使用了“可能煽动心理失衡者”的言论。

他坚定的说：“我不会使用煽动性的言论。我的对手才是使用煽动性言论的人。”

拜登列举了特朗普发表过的危险讲话，包括前众议院议长佩洛西的丈夫差点被闯入他们房子的一个男子杀害后，特朗普把这起事件当成笑话来说。

拜登说，凸显特朗普对民主构成的威胁是必要的，尽管面临挑战。

他说：“你应该如何谈论一个总统所说的话对民主构成的威胁，真正的威胁？难道你什么都不说，因为说出来可能会煽动某些人？”

特朗普7月13日在摇摆州宾夕法尼亚州出席竞选集会时遭枪击，右耳受伤。参加群众大会的支持者一死两重伤，20岁的枪手当场被击毙。这是自1981年时任美国总统里根遇刺受伤以来，相隔多年再次有总统级别人物遭行刺。

特朗普险遭行刺后，拜登和特朗普都暂时停止针锋相对，改而呼吁全国上下冷静与团结。拜登罕见地针对这起事件在白宫椭圆办公室发表讲话，称现在是时候给对立激烈的美国政治降温了。特朗普也表明，美国人团结一致比以往任何时候更为重要。