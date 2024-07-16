韩国全罗南道西南部暴雨 多处房屋被淹

受滞留锋影响，韩国全罗南道西南部地区遭遇强降雨，导致多处住宅和设施物受损，所幸无人员伤亡。

韩联社报道，光州地方气象厅星期二（7月16日）消息称，从15日下午5时到16日上午7时，全南西南部地区的珍岛义新降水量累计达到16.85公分，莞岛甫吉岛为15.7公分，海南土末为12.75公分，高兴道化为11.55公分。凌晨时段的最高每小时降水量一度达到珍岛义新10.35公分、高兴道化8.55公分和海南7.81公分。

以16日早上6时为准，海南、莞岛、珍岛等地短时间内遭受强降雨，导致住宅和其他设施被水淹没、沙土横流和树木倒塌。消防部门已采取了97项安全措施。

莞岛郡莞岛邑一公寓地下停车场遭泥水倒灌，导致十多辆汽车浸水。在海南郡松旨面，农田沙土涌入住宅，居民紧急撤离至附近的居民中心，传统市场周围道路被雨淹没。

目前，暴雨尚未造成人员伤亡。截至上午7时，莞岛发布了暴雨预警，高兴、丽水、巨文岛、草岛也相继发布暴雨预警。

预计降雨范围当天将扩大到光州和全罗南道北部，光州和全南内陆地区的降水量预计将达3至8公分，全南南海岸将超过10公分。上午时段，全南南海岸每小时降雨量将达5公分，西海岸约2公分。

气象厅提醒民众注意防范。