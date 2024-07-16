特朗普右耳贴绷带 出席共和党全国代表大会

美国共和党总统候选人特朗普星期二（7月15日）晚上出席威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会。这是他上周末险遭行刺后首次公开露面。

路透社报道，为期四天的共和党全国代表大会15日开幕，特朗普到达会场时，可见到他的右耳贴了大片的绷带。

当天早前，特朗普在自己的社媒平台Truth Social宣布，39岁的共和党俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）是他的副总统人选。

万斯是风险投资家出身，因拥抱民粹政治而名声大噪。美国硅谷的主要投资者对特朗普选择万斯为竞选搭档，表示欢迎。如果特朗普11月再次入主白宫，这意味着科技行业将更接近华盛顿中心舞台。

特朗普（左）7月15日在自家社媒平台宣布，共和党俄亥俄州参议员万斯（右）是他的副总统人选。（法新社）

万斯过去曾以“令人厌恶”形容特朗普。特朗普2016年首次竞选总统时，万斯称特朗普为“文化海洛因”和“将白人工人阶级带向非常黑暗地方”的煽动者，还说自己“永远不支持特朗普”。

但万斯最终还是投身了特朗普的运动。现在，他在许多问题上都与特朗普保持着高度一致，包括对中国采取更为强硬的立场以及加强边境安全，也是反对美国资助乌克兰抵抗俄罗斯侵略的领军者。

特朗普7月13日在摇摆州宾夕法尼亚州出席竞选集会时遭枪击，右耳受伤。参加群众大会的支持者一死两重伤，20岁的枪手当场被击毙。这次袭击可能会改变美国2024年总统选举的结果。