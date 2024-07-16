人权观察：萨尔瓦多对被拘儿童进行虐待甚至酷刑

人权观察说，自两年多前萨尔瓦多政府为打击黑帮宣布进入紧急状态以来，超过3000名儿童和青少年被拘留，60多名儿童被强制拘留、折磨和殴打。

路透社报道，这家总部位于美国纽约的人权组织星期二（7月16日）发布报告说，2022年3月到2024年4月，从实施紧急状态并暂停某些公民权利到开始大规模审讯的这段时间，萨尔瓦多警方和军方共拘留了3319名儿童和青少年。

人权观察说：“许多与黑帮活动没有明显关联的儿童被捕和被拘留。”“在拘留期间，当局对儿童进行严重虐待，在某些情况下甚至构成了酷刑。”

萨尔瓦多政府没有立即回应路透社的置评请求，但该政府此前说监狱中不会采取酷刑。

根据90多次采访编写而成的人权观察报告，被监禁的儿童被剥夺足够食物、医疗照顾及与家人的联系，而且“在许多情况下”被迫做虚假供述。

人权观察说：“当局几乎没有采取任何措施保护儿童免受其他被拘留者的暴力侵害，包括殴打和性侵犯。”

人权观察记录了66起未成年人遭任意拘留、酷刑和警察骚扰案件，并指逮捕行动似乎是基于一个人的外表和社会经济条件，而不是可靠的证据。

调查还发现，在证据可疑和缺乏正当程序的审讯中，超过1000名未成年人因定义广泛的罪行被判处的监禁刑期可长达12年。

上周，当地人权组织“克里斯托萨尔”（Cristosal）说，至少265人被官方拘押期间死亡，其中包括四个婴儿。

在萨尔瓦多紧急状态期间，超过8万零500人被捕，这些举措使凶杀案数量大大减少，也使这个中美洲小国成为美洲最安全的国家之一，总统布克尔因此获得广大民众的支持。