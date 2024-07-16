联合国称朝鲜存在大规模强迫劳动 或构成反人类罪

联合国星期二（7月16日）警告称，朝鲜存在根深蒂固的强迫劳动制度。在某些情况下，这可能构成奴役的反人类罪。

法新社报道，联合国人权办公室在一份严厉的报告中，详细说明了朝鲜当局如何“通过广泛而多层次的强迫劳动制度，控制和剥削该国人民”。

人权办公室的报告依靠了一系列来源，包括2015年至去年间对逃离朝鲜，并居住在国外的受害者和目击者的183次采访。

报告引用一名受害者的话：“如果我们没有完成每日劳动，就会遭到殴打，食物供应也被切断。”

报告介绍了六种不同类型的强迫劳动，包括朝鲜最低10年的兵役期间的强迫劳动。

报告称，朝鲜存在强制性的国家分配工作和革命“突击队”，人民被迫从事“艰苦的体力劳动”，通常是在建筑和农业领域。此类项目可能持续数月甚至数年，在此期间，工人必须住在现场，而且几乎没有报酬。

报告称，其他形式的劳动动员包括动员人民前往国外工作，为国家赚取外汇，例如一些人被派往俄罗斯和卡塔尔帮助建设世界杯足球赛的设施。但是，他们90%的工资被当局拿走，在监视下工作，护照被没收，几乎没有休息时间。

报告称，该强迫劳动系统是“国家控制、监视和灌输思想给民众的一种手段”，在某些情况下，这可能“构成奴役的反人类罪”。

报告称，问题最严重的是拘留场所，被强迫劳动的受害者不得不在身体暴力的威胁和不人道的条件下工作。

报告呼吁朝鲜“终止一切形式的强迫劳动”、“终止奴隶制和类似奴隶制的做法”和“废除使用童工”。

联合国人权事务负责人图尔克说：“这份报告中的证词，令人震惊和痛心地了解到强迫劳动给人们造成的苦难。”

他说：“这些人被迫在无法忍受的条件下工作，通常是在危险的行业，没有报酬、自由选择、离开的能力、保护、医疗、休假、食物和住所。”

他补充说，许多人经常遭到殴打，妇女“面临持续的性暴力风险”。