路透社：以太币挂牌基金下周美国上市

业界消息人士透露，美国证券交易委员会（SEC）已初步批准允许至少三个和以太币（Ether）现货价格挂钩的挂牌基金（ETF）在下星期二（7月23日）上市交易。目前有八家资产管理公司申请希望让它们的以太币挂牌基金上市。

路透社星期二（16日）报道引述消息人士说，最终批准取决于申请者能否在本周结束前向监管机构提交最终发行文件。其中一位消息人士说，预计所有八家公司将同时推出它们的基金。

美国证券交易委员会的一位发言人称，委员会不对个别申请置评。

继今年1月推出九只美国现货比特币（bitcoin）挂牌基金之后，以太币产品的推出将标志着加密货币行业推动数码资产进入主流的又一重大胜利。以太币是仅次于比特币的全球第二大加密货币。

业内消息人士透露，贝莱德（BlackRock）、范达（VanEck）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）等八家资产管理公司的申请很可能会在下星期一（22日）下午获得美国证券交易委员会的批准，相关产品预计将于次日开始交易。由于与美国证券交易委员会的讨论属于机密，这些消息人士不愿透露姓名。

在美国星期一（15日）下午晚些时候的交易中，以太币交易价为3433.07美元，当日上涨7.1％，使得这个加密货币在过去一周已上涨了14.4％。

今年1月推出的追踪比特币价格的现货挂牌基金，标志着业者与美国证券交易委员会长达10年之争达到的顶峰，美国证券交易委员会曾因市场操纵问题拒绝让这些产品上市。在与数码资产管理公司灰度投资集团（Grayscale Investments）的官司败诉后，委员会被迫批准了这些挂牌基金，并警告说这些产品风险极高。

投资研究及基金评级机构晨星数据平台Morningstar Direct的数据显示，那次发行是挂牌基金市场历史上最成功的一次，九只新产品在上市交易首三周吸引了约66亿美元的资产。截至6月底，这些挂牌基金已吸引331亿美元净资金流入。

MarketVector Indexes数码资产产品策略师马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）指，他预计流入新的以太币挂牌基金的资金将较少，并且以太币价格波动性会更大，因为以太币的市场规模和交易量相对于比特币较小，而比特币在挂牌基金上市获批后创下了新高。

根据加密货币数据网站币虎（CoinGecko）的数据，比特币的市值略高于1万亿美元，而以太币的市值为3590亿美元。

莱因韦伯认为，“降低期望很重要”。

尽管对需求的估计差异很大，但Galaxy Research（其姊妹公司 Galaxy Asset Management与Invesco共同拥有一只以太币挂牌基金）预计，以太币产品每月可吸引10亿美元的资金流入。

数码资产交易所海妖（Kraken）的策略主管佩弗莫（Thomas Perfumo）称，鉴于以太币的市场规模较小，流入资金不需要达到比特币挂牌基金的水平才算成功。