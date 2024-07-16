新加坡警方继续通缉刘特佐

新加坡警方强调，虽然美国司法部与一个马来西亚发展有限公司（简称一马公司）案通缉犯刘特佐达致和解协议，但这不影响我国对刘特佐的通缉和调查。

新加坡警方星期二（7月16日）回复媒体询问时指出，虽然美国司法部在今年6月26日与刘特佐及他的家人就民事充公诉讼达成和解协议，但不影响我国警方对刘特佐及团伙的刑事调查。新加坡对刘特佐发布的国际刑警组织红色通缉令也仍然有效。

警方文告指出，新加坡当局已获得法院批准，将早前充公约1亿零300万新元与一马公司相关的资金发放马国政府。目前，还有约1亿6400万新元与一马公司相关的资产仍被冻结，包括与刘特佐及他的家人有关的1亿零100万新元资产。

我国警方正与总检察署及外国当局合作，并将根据刘特佐与美国司法部达致的和解协议及新加坡法律，将这些资产归还给马国政府。

此前，美国司法部与刘特佐达致协议，归还约1亿2000万美元（约1亿6100万新元）与一马公司相关的资产给马国政府，以了结在美国因一马丑闻引发的民事充公诉讼。这些资产据称是挪用一马资金所买下的，包括法国印象派大师莫奈（Claude Monet）和美国著名艺术家沃霍尔（Andy Warhol）的画作，以及位于法国巴黎的豪华公寓。

不过，美国司法部强调，上述充公协议不能豁免对任何相关组织或个人的刑事提控。

刘特佐是一马公司案的关键人物，他目前仍在逃，下落不明。