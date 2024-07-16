马国六国会议席不腾出 学者：得由法庭决定

马来西亚政治学者认为，国会下议院议长佐哈里不腾出六个原属土著团结党的国会议席争议，最终仍必须交由法庭裁决。

佐哈里上星期二（7月9日）复函土团党说，原属土团党的六名国会议员并未抵触反跳槽法，加上土团党修改后的党章违反联邦宪法、议会常规，以及1952年国会法令赋予议员的特权、言论自由、辩论自由与投票自由。他因此决定相关议席不必悬空。

马国双威大学政治学者黄进发星期一（15日）在马来语电视台AstroAWANI的政论节目指出，佐哈里拒绝腾出议席的两个理由，首先是根据反跳槽法特别委员会及国会的会议记录，制定反跳槽法令是为了确保长期政治稳定，其次是佐哈里认为土团党党章与宪法、国会法令和议会常规有冲突。

黄进发指出，佐哈里的这两个理由是没有根据的，因为议长无权决定政党党章是否合法。“议长的角色应像邮差而非法官。”

佐哈里上星期四（11日）告诉国会，他并非“邮差”，并非只要有政党要求腾出议席，他就必须通知选举委员会。“当我收到任何（这类通知）时，我向来都先确定（事实），再全面研究，接着再决定怎么做。”

出席同样节目的选举改革委员会前成员马尼马兰则说，两年前制定的反跳槽法其实更多的是基于政治利益的妥协。

他说，此事至今的发展显示，各方对反跳槽法的诠释各说各话，因此土团党将把此事带上法庭，要求法庭解释反跳槽法。

黄进发对此则有不同意见。他说，制定反跳槽法时的这些妥协其实有其依据，因为当时各党都各有盘算。“当时的情况是，一方面要让被政党开除的议员腾出议席，但又担心遭到滥权党领袖用来对付党内异议人士。”

黄进发形容，反跳槽法就像治疗癌症的药物。药效太猛固然可以杀死癌细胞，但患者也可能死亡。“如果药效太弱，就无法杀死癌细胞，患者也不会痊愈。”

黄进发也认为，在这个课题上，立法机构不应该享有联邦宪法第63和第72条款规定的免受司法干预的豁免权。