以哈继续激战致至少50死 哈马斯仍盼达成停火协议

以色列军队星期二（7月16日）在加沙地带多个地区与哈马斯展开激战。巴勒斯坦卫生官员说，以色列的轰炸至少造成50人死亡。

路透社报道，在南部边境城市拉法，五人在以军对一所房屋的空袭中丧生。在附近的汗尤尼斯，一名男子、他的妻子和两个孩子在空袭中遇难。

同日晚些时候，以色列空袭汗尤尼斯阿塔尔街流离失所家庭居住的帐篷区附近的一辆汽车，造成至少17人死亡，26人受伤。

在中部的努塞拉特，至少四人在炮击和空袭中丧生。在北部的谢赫扎耶德，以军空袭造成四人死亡。

以色列还空袭了努塞拉特难民营的一所学校，造成16人死亡，多人受伤。这是一所联合国管理的学校，里面收容了流离失所的家庭。

以军说，部队在拉法的行动“是基于情报的”，以色列空军袭击了约40个目标，包括狙击哨和观察哨、军事设施和装有炸药的建筑物。

哈马斯在声明中说，他们的战士在多个地点用反坦克火箭和迫击炮袭击了以军。

埃及安全部门消息人士称，有关停火和释放被哈马斯扣押的以色列人质的谈判未能达成可行结果，谈判于上星期六（13日）因以军对哈马斯高官德伊夫的袭击陷入停滞。

一名匿名官员星期二告诉路透社，尽管以色列加强了攻击，哈马斯仍不希望停止谈判。

“哈马斯希望结束战争，不惜一切代价。他们称已经表现出了必要的灵活性，并敦促调解人让以色列做出回应。”

这名官员说，哈马斯认为以色列总理内坦亚胡试图通过增加更多条件来避免达成协议，这些条件包括限制流离失所者返回加沙北部，并继续控制拉法与埃及的边界，这些条件是哈马斯无法接受的。

美国国务院发言人米勒星期一（15日）说，内坦亚胡的两名高级顾问称，以色列仍致力于达成停火协议。