欧尔班：特朗普若胜选 将立即充当俄乌战争调解人

匈牙利总理欧尔班星期二（7月16日）在致欧盟领导人的一封信中说，如果美国前总统特朗普在11月当选，他将“立即”充当俄乌战争的和平调解人。

路透社报道，欧尔班在信中说：“我可以肯定地说，特朗普在选举获胜后不久，不用等到就职典礼，就能准备好充当和平调解人。他为此制定了详细且有理有据的计划。”

欧尔班在与特朗普以及乌克兰、俄罗斯和中国领导人举行会谈后起草了这封信。此前他访问俄罗斯并与普京见面，招致欧盟领导人的谴责，强调他无权代表27个欧盟国家发言，他所提出的观点都是他自己的。

欧尔班说，美国总统拜登正努力应付选举，暗示对方“无法改变美国目前的支持战争的政策”。

欧尔班认为，特朗普的胜选将改变美国和欧盟在对乌克兰的财政支持方面的负担。

“我们以跨大西洋团结为名的欧洲战略，复制了美国的战争政策。到目前为止，我们还没有一个主权独立的欧洲战略或政治行动计划。我建议讨论未来继续推行这一政策是否合理。”

欧尔班建议“重新开通与俄罗斯的直接外交沟通渠道”，同时与基辅保持高层接触，并与中国就下一次和平会议的方式进行会谈。

欧尔班的做法，与6月27日举行的欧盟峰会的结论相冲突。当时欧盟领导人重申了他们坚定不移的承诺，即继续向乌克兰提供政治、财政、经济、人道主义、军事和外交支持，“只要需要，就提供尽可能多的支持”。