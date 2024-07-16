阿塔尔辞呈获马克龙接受 将留任法国看守政府

两名政府消息人士称，在提前大选结果未定之际，法国总统马克龙预计将在星期二（7月16日）接受总理阿塔尔及其政府的辞呈，但他们将以看守身份留任，直到新内阁任命。

路透社报道，这将使阿塔尔和内政部长达尔马宁等其他政府成员能够进入议会，并在议会于星期四（18日）首次召开会议时，参加议会主席的选举。

专家说，政府将负责紧急情况和处理时事，但不能向议会提交新法律，也不能做出任何重大改变。处理的时事包括确保7月26日开幕的巴黎奥运会顺利进行。

法国以前也曾有过看守政府，但没有一个政府执政超过几天。代理政府可以执政多久没有规定，议会不能强迫其辞职。

左翼政党正激烈争夺谁将出任总理。法国共产党领导人鲁塞尔警告称，他们正面临“海难”的风险。

由社会主义者和绿党、共产党和极左翼的法国不屈党组成的新人民阵线在选举前匆忙组建，并意外地获得了最高票数，但没有赢得绝对多数。

争夺谁将领导可能的左翼政府，导致各方关系紧张。更复杂的是，马克龙呼吁主流政党结成联盟组建政府，这一选择将包括新人民阵线的部分政党，但不包括法国不屈党。

鲁塞尔告诉BFM电视台：“如果我们不能在未来几小时、几天内找到解决方案，那将是一场海难。”他将谈判状态描述为“令人遗憾”。