民主党众议员称若拜登不退选 可能影响下级候选人选情

据两名消息人士称，加州民主党众议员希夫上星期六（7月13日）在与捐赠者的一次私人会议上警告称，如果拜登继续竞选总统，民主党很可能在11月遭受压倒性损失。

《纽约时报》报道，希夫在纽约的一次筹款活动中说，如果拜登继续参选，他不仅会输给前总统特朗普，还会拖累其他民主党候选人，导致民主党很可能失去参议院，错失赢得众议院控制权的机会。

据一名消息人士称，希夫在会上说：“我认为，如果他是我们的候选人，我们会输。我们很可能会失去参议院，失去夺回众议院的机会。”

希夫的言论凸显了在拜登坚持不退选后，民主党内部对下级候选人前景的深深的担忧，尽管大多数资深民主党人仍不愿公开发出如此可怕的警告。

消息人士说，希夫最后沮丧地离开。他认为拜登获胜的机会现在很小，他们应该集中精力把时间和金钱花在下级候选人身上，希望能为民主党挽回一些好处。

本月，在接受NBC的“与媒体见面”节目采访时，希夫对拜登击败特朗普的几率表达了更为谨慎的担忧，称拜登需要“压倒性”击败特朗普，才能克服特朗普提出的选举被窃取的挑战。

希夫拒绝透露他是否认为拜登能以压倒性优势获胜，但他说副总统哈里斯可以做到这一点。“我认为副总统会是一位非凡的总统。”