报道：伊朗密谋刺杀特朗普 但未涉竞选集会枪击

美国有线电视新闻网（CNN）引述多名知情人士报道称，美国当局近几周获得了伊朗策划暗杀前总统特朗普的情报，特勤局也因此加强了对这位共和党总统候选人的安保。

消息人士告诉CNN，没有迹象表明特朗普竞选集会上的20岁嫌疑枪手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）与伊朗的阴谋有关。克鲁克斯星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州的集会上向特朗普开枪并致其受伤。狙击小组在克鲁克斯开枪几秒钟后将他击毙。

特朗普担任总统期间对德黑兰采取了咄咄逼人的立场，拜登政府说，伊朗威胁似乎与针对前特朗普政府官员的更广泛威胁模式有关，这种威胁源于美国于2020年1月杀害伊朗革命卫队高级指挥官卡西姆·索莱马尼（Qassem Soleimani）。卡西姆·索莱马尼是在特朗普下令的无人机袭击中被暗杀的。

美国国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森（Adrienne Watson）星期二（7月16日）发布的声明说：“多年来，我们一直在跟进伊朗对前特朗普政府官员的威胁，可以追溯到上一届政府。”她说，这些威胁源于伊朗想要报复美国杀害卡西姆·索莱马尼。

美国在2022年指出，伊朗革命卫队这个军事组织计划杀死曾担任特朗普国家安全顾问之一的约翰·博尔顿（John Bolton）。

据其中一名知情人士说，在星期六的事件发生之前，白宫就最近的伊朗威胁联系了特勤局，特勤局随后将这一信息告知特朗普竞选团队。知情人士说，特勤局随后增加了对特朗普的保护资源。

早些时候报道了伊朗阴谋的CNN说，关于伊朗计划的情报来自消息人士。

自特朗普上周末在宾夕法尼亚州险些丧命以来，特勤局及其2022年上任的局长金伯利·切特尔 (Kimberly Cheatle) 一直受到密切关注。切特尔星期一在接受美国广播公司新闻采访时说，特勤局的失败“不可接受”，但她不打算辞职。拜登呼吁对造成一人死亡的竞选集会枪击事件进行独立调查。