IMF：中国等亚洲新兴经济体 仍是全球经济主要引擎

国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》更新内容上修饰对中国和印度的展望，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎，美国的增长势头降温。

新华社报道，IMF于星期二（7月16日）发布的更新内容指出，今年年初，全球经济活动和世界贸易有所巩固。亚洲地区出口增长，特别是这一地区在技术领域的强劲表现，为贸易增长提供了动力。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，以中国等为代表的亚洲新兴经济体仍是全球经济增长的主要引擎。

彭博社引述报告说，总部位于华盛顿的IMF着眼主要受工资上涨驱动的顽固服务通货膨胀。报告还指出贸易和地缘政治紧张局势带来价格压力，尤其是石油等大宗商品。

更新内容指出：“服务价格通胀阻碍了通胀下降的进展，使得货币政策正常化变得更加复杂……因此通胀上行风险加大，提高了利率在更长时间内高企的可能性。”

古兰沙指出，如果发达经济体抑制通胀进展不利，包括美国联邦储备局在内的各国央行可能需要将借贷成本更长时间地维持在较高水平，这不仅将威胁全球经济增长，加剧美元上行压力，还对新兴和发展中经济体产生负面溢出效应。

此外，古兰沙指出，美国债务占国内生产总值（GDP）的比例持续上升，无疑对其自身乃至全球经济构成潜在风险。

尽管有这些警告，但IMF仍认为全球经济将实现软着陆。该组织将明年的经济增长预期上调0.1个百分点，至3.3％，维持今年增长3.2％的预期不变。然而，古兰沙在报告附录的博客文章中指出，“表象之下有值得关注的发展”。

中国和印度将贡献全球增长的近一半，IMF也预测欧元区经济活动有望回升。

通货膨胀上行风险料会加大。图为印度阿姆利则街道上的蔬菜摊位。（法新社）

IMF将中国经济增长预测上调0.4个百分点，料今年增长5％、明年增长4.5％，动力来自第一季度私人消费反弹和出口强劲，但IMF警告，房地产等领域依然存在疲软问题。不过，这种增长势头料短暂，因为IMF预计2029年中国经济增速将放缓至3.3％。

IMF将印度经济增长预测上调至7％，同样是因为私人消费，特别是农村地区的消费前景转好。

经济增长预测下调幅度最大的是沙特阿拉伯，增长预测下调0.9个百分点至1.7％。对阿根廷的增长预测下调0.7个百分点，萎缩至3.5％。

根据IMF最新预计，2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1％和3.4％，增速均比4月份的预测提升0.1个百分点。