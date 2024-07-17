秘鲁长途客车安第斯山脉坠崖 25人死亡

秘鲁一辆长途客车在中南部阿亚库乔省穿越山区时失控坠崖，至少25人死亡，17人受伤。

这辆长途客车星期二（7月16日）黎明时分在秘鲁安第斯山脉阿亚库乔省（Ayacucho）的一条高速公路上滑下200米深的悬崖。

秘鲁公路保护部门负责人巴尔德拉马（Jhonny Rolando Valderrama）告诉国家通讯社安第斯通讯社，事故发生在安第斯山脉中南部阿亚库乔的解放高速公路（Los Libertadores）。

这辆长途客车从秘鲁首都利马出发。路透社报道，一名高级警官下午说，初步信息表明，车上有42名乘客。

秘鲁地面交通主管机构SUTRAN发布的声明说，客车属于当地公司Turismo Molina Union SAC，该公司已展开调查。公司代表没有回应路透社的置评请求。

法新社报道，由于超速行驶、车况和路况较差、交通标志缺乏，以及驾驶规则执行不力、司机无照驾驶和酒后驾车等因素，秘鲁蜿蜒的山路上事故频发。去年，3130多人因交通事故死亡。

一些在山路上行驶的长途客车由训练不足的司机驾驶。4月，一辆巴士在秘鲁北部卡哈马卡地区（Cajamarca）坠入河流，造成至少25人死亡；去年9月，在安科地区（Anco）发生的类似事故中有至少24人死亡。