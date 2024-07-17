泰国酒店毒杀案 社德他：FBI参与调查

泰国首都曼谷一家知名酒店发现六名外籍人员在客房内死亡。泰国首相社德他说，美国联邦调查局已加入调查小组，彻查六名外国人神秘死亡的事件。

彭博社报道，社德他星期三（7月17日）告诉记者，美国联邦调查局（FBI）特工已加入泰国警方，前往案发的曼谷君悦酒店（Grand Hyatt Erawan）。案件的六名死者中，两名是美国公民。

社德他说：“我们仍在等待法医分析证据”。初步证据表明，“这与抢劫或国家内部安全无关。”

社德他在星期二（16日）晚的记者会上说，六名死者包括四名越南人和两名越南裔美国人，在被发现前已死亡约24小时。一名酒店女服务员发现他们死在五楼的房间里，现场没有冲突或打斗痕迹。他警告人们不要妄下结论，“因为这可能会引起混乱”。

警方正全力解开死亡之谜，死者遗体没有明显的瘀伤或伤口。客房服务的食物没有触碰过的痕迹，但现场发现六个茶杯，有饮用茶水或咖啡的“残渣”。

社德他称，当局正在研究假设，即还有第七名越南人。他说，一旦初步尸检细节和其他发现的信息可用，警方将披露更多死因细节。

泰国皇家警察7月16日拍摄并发布的照片显示，现场的茶杯有饮用茶水或咖啡的残留物。（法新社）

案件死者预订了五间客房，可容纳七名客人，但只有五人登记入住。曼谷大都会警察首长提迪·桑沙旺（Thiti Saengsawang）指出，其中一人是嫌疑人。死者为三女三男，年龄在37岁至56岁之间。

据泰语报纸Matichon报道，遇难者死因疑似氰化物中毒。

旅游业是泰国的关键产业之一，约占总就业人数的20％，在5000亿美元（6761.51亿新元）经济总量中贡献了约12％。泰国政府已设定目标，计划到2027年吸引8000万名游客。