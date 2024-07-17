科研人员重建5万多年前猛犸象染色体3D结构

一个国际研究团队根据一具保存良好的猛犸象样本，重建了5.2万年前的猛犸象染色体3D结构。这项研究结果让科研人员能够在基因组层面更深入地了解猛犸象。

新华社报道，由美国贝勒医学院等机构研究人员组成的国际团队在《细胞》杂志上发表论文说，他们在五年里测试了数十个样本，最终选中了于2018年在西伯利亚东北部挖掘出的一具保存异常良好的猛犸象样本。

这只猛犸象死后不久就被冻干，而脱水样本中的细胞核结构可以保存很长时间，研究人员由此可探究样本的染色体组核型，即染色体的数目、大小和形态特征等。

研究人员使用了一种名为Hi-C的方法从猛犸象耳后皮肤样本中提取DNA，将其相关物理信息与DNA测序相结合，以识别相互作用的DNA片段，并使用当今大象的基因组作为模板，成功创建了该猛犸象基因组的有序图谱，并建立相关的染色体3D结构。

进一步的分析显示，被研究的这头猛犸象有28条染色体，这与当今亚洲象和非洲象的染色体数量相同，该猛犸象的染色体还保留了大量物理完整性和细节。此外，与其近亲亚洲象的皮肤细胞相比，猛犸象的皮肤细胞具有不同的基因激活模式，包括可能与其毛发和耐寒性相关的基因等。

尽管这项研究中使用的方法取决于保存完好的古老样本，但研究人员乐观地认为，该方法也可用于研究其他古代DNA标本等。