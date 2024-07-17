韩国防部：朝在非军事区埋雷 酿10多起爆炸事故

韩国国防部称，朝军近期在韩朝非军事区（DMZ）北侧一带进行埋雷作业的过程中，引发了10多起爆炸事故，造成数人伤亡。

韩联社报道，韩国国防部星期三（7月17日）说，不管天气正值酷暑或梅雨，朝军连续数月在前沿地区埋雷、建造荒地、设置屏障等。在过程中，非军事区发生了10多起地雷爆炸事故，造成数人伤亡，但朝军并未停止埋雷作业。

韩国国防部称，朝军住宿环境十分恶劣，没有休息日或换班，甚至需要通宵工作，平均每天工作12至13个小时。韩国防部正在应对朝军因恶劣的作业环境而归顺韩方的情况，以及朝军在开展作业时越过军事分界线（MDL）的可能性。

韩军6月18日表明，朝军在非军事区北侧的四处关口设置疑似反坦克障碍物的屏障，高约4米至5米，长达数百米。对于朝军作业进展，国防部称，以非军事区250公里区段为准，军方推测屏障设置工作进度为1%左右。也就是说，屏障长度仅一个月就增至2.5公里左右。

韩国国防部还说，考虑到朝鲜埋雷地区位于临津江、逆谷川、花江和麟北川等贯穿韩半岛的河川附近，强降雨天气或导致地雷通过河流流入韩方境内。

对于朝军趁暴雨故意向韩方漂流地雷的可能性，联合参谋本部的知情人说，从贯穿韩半岛的河川特点来看，朝鲜故意向韩方漂流地雷或为其新的挑衅方式之一，韩方将为此做好应对准备。