泰国曼谷酒店毒杀案 主谋疑为死者之一

泰国首都曼谷一家知名酒店发现六名外籍人员在客房内死亡。警方初步研判，死者中毒身亡，下毒人为其中一名死者。

泰国警方星期二（7月16日）傍晚接获报案说，曼谷拉差帕颂区（Ratchaprasong）君悦酒店（Grand Hyatt Erawan Hotel）发现六名外国人的遗体。一名酒店女服务员发现他们死在五楼的房间里，现场没有冲突或打斗痕迹。死者遗体没有明显的瘀伤或伤口。

案件中的死者预订了五间客房，可容纳七名客人，但13日和14日只有五人登记入住，分别住在七楼的四个房间以及五楼的一个房间，第六人后来加入他们。曼谷大都会警察首长提迪·桑沙旺（Thiti Saengsawang）指出，其中一人是嫌疑人。死者为越南人，为三女三男，年龄在37岁至56岁之间。

《民族报》（The Nation）指出，警方调阅监视器发现，这六人15日一起将行李拉进五楼的房间，之后没有其他人进入或离开这个房间，因此研判主谋是为死者之一。但由于监视器可能会有死角，这个推测仍无法百分百确定。服务员是在16日傍晚发现他们死在五楼的房间内，警方研判死亡时间在15日傍晚。

泰国首都曼谷拉差帕颂区（Ratchaprasong）君悦酒店发现六名疑中毒身亡的外国人遗体。（路透社）

《曼谷邮报》（Bangkok Post）引述不具名消息来源指出，警方研判是主谋毒杀了其他五人之后再自杀，警方在现场发现类似氰化物但比氰化物更致命的东西。

调查人员发现，六人的行李箱放在靠近门口处，客房服务人员送到房间的食物没有触碰过的痕迹，但发现六个茶杯有饮用茶水或咖啡的“残留物”。

法新社报道，泰国警方证据办公室负责人赤绒·披潘（Trirong Phiwpan）在新闻发布会上说：“我们在茶杯中发现了氰化物，六个杯子都发现了氰化物。”他说：“在工作人员将茶杯、两个保温瓶、牛奶和茶壶送入房间后……其中一人在杯子中放入氰化物。”

警方说，尸检结果预计在第二天公布。

泰国警方证据办公室称，在茶杯中发现了氰化物。（路透社）

法新社引述曼谷警察部队副首长诺帕西尔·蓬萨瓦斯（Noppasil Poonsawas）说：“我们确信，六名死者中有一人犯下了这一罪行。”他在新闻发布会上说，警方认为，凶手用的是氰化物，犯罪动机疑为债务纠纷。他说：“四名受害者之间有1000万泰铢（37万6349新元）的金融交易。”

诺帕西尔说，警方排除了之前怀疑有第七人参与的可能性。他说，这起死亡事件不应视为跨国犯罪，而是个人犯罪。

《曼谷邮报》报道，曼谷警察部队调查组组长提拉德·图姆素提（Theeradet Thumsuthee）星期三（17日）上午在伦披尼（Lumpini）警察局的记者会上说，警方已经询问了其中一名受害者的女儿和其他目击者，取得很有用的证词。

他说：“此案件很可能是因债务问题而起的，没有其他可能。罪犯是六人（死者）之一，因为，只有他们进入房间，没有其他人。”

彭博社报道，泰国首相社德他在星期二晚间的记者会上说，六名死者为四个越南人和两个越南裔美国人，他星期三告诉记者，美国联邦调查局已加入调查小组，彻查此案。社德他说：“我们仍在等待法医分析证据”，初步证据表明，“这与抢劫或国家内部安全无关。”

越南政府说，越南驻曼谷大使馆正与泰国当局就此案密切协调，而美国国务院则表示正在密切关注事态发展，当地政府负责调查。