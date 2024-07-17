万斯成副总统人选 加剧欧洲及乌克兰顾虑

美国前总统特朗普日前宣布俄亥俄州参议员万斯为竞选搭档后，引发欧洲和基辅政权的担忧。乌克兰官员直言，万斯获得提名“对我们来说是一个非常艰难的局面”。

综合《华盛顿邮报》和彭博社报道，一位欧洲高级官员星期二（7月16日）说：“乌克兰这回有麻烦了。”

德国下议院社民党党团外交事务发言人施密德（Nils Schmid）说，万斯对乌克兰的立场比特朗普更为激进，而在外交政策方面，他比特朗普更为孤立主义。

乌克兰议员贡恰连科（Oleksiy Honcharenko）星期二说，万斯“非常聪明、狡猾、冷血”。他的提名“对我们来说是一个非常艰难的局面。他对乌克兰和这场战争持非常怀疑的态度。”

一名知情人透露，万斯在非公开会议上也非常坦诚地表达了自己在乌克兰问题上的立场，万斯认为美国应该把对基辅的援助资金花在国内的学校和医院上，而不是用在乌克兰的学校和医院上。

万斯是反对向乌克兰提供资金的极端保守派共和党人中的领军人物。今年2月，万斯以美国联邦参议员的身份参加了慕尼黑安全会议，他在会上告诉欧洲的精英们，在保卫欧洲大陆这件事上，欧洲对美国的依赖应该更少一些，同时反对继续军援乌克兰。

万斯说，俄罗斯总统普京并未对欧洲构成生存威胁，并指美国和欧洲为乌克兰提供的军火不足以击败俄罗斯，并建议美国的战略重点更多地放在亚洲和中东。