日最高法院裁定强制绝育法违宪 岸田首次直接向受害者道歉

日本最高法院本月初裁定旧版《优生保护法》强迫残疾人士进行绝育手术违宪后，日本首相岸田文雄星期三（7月17日）代表政府，首次直接向受害者道歉。

综合共同社和日经中文网报道，岸田星期三在官邸会晤原告时说：“政府的责任极其重大，我由衷感到抱歉，代表政府致歉。”这是岸田首次向受害者直接道歉。他还表态有意对未起诉的广大受害者提供补偿，对于正在审理的诉讼则力争实现和解。

岸田强调：“至少2万5000人严重受害，令人极其痛心。”他透露，政府将撤销主张不法行为发生20年后索赔权消灭的“除斥期间”，不仅接受手术者本人，其配偶也被作为补偿对象。

超过130名原告、辩护团队和支持者等参加了会晤。原告方向岸田（右）提交了全面解决要求书，要求尽快制定补偿法、实施面向防止问题再次发生的受害验证等。图为岸田与原告握手致歉。（法新社）

1948年7月，日本开始实施旧版《优生保护法》（于1996年改名为《母体保护法》），旨在通过对患有疾病的人实施绝育手术，以防止他们产生后代；该法当时规定实施手术可不经本人同意。

日本共有约2万5000名残疾人被实施绝育手术，其中约1万6500人是在不情愿的情况下，被强制做了绝育手术。

7月3日，日本最高法院裁定《优生保护法》违宪，并勒令日本政府做出赔偿。

法院指出，该法的相关规定以残疾为由，在缺少正当理由的情况下，允许实施绝育手术，意味着“要求特定的个人做出重大牺牲”，违反了尊重个人权利的宪法第13条。法院同时认为，歧视性对待违反了“规定法律面前人人平等”的宪法第14条，并首次判定该法在立法时就已违宪。