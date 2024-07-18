美国经济略有增长 通胀降温

美国联邦储备局发表的褐皮书调查显示，美国经济进入第三季度略有增长，一些辖区的经济活动持平或下降。

据星期三（7月17日）公布的报告，就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降，数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更具选择性，并且不会回填所有空缺职位。

彭博社报道，最新一期褐皮书由里士满联邦储备银行根据7月8日或之前收集到的信息编制而成。该报告包含12个地区联储银行辖区内有关企业状况的轶事和评论。12个辖区中有五个表示经济活动持平或下降，比上期增加了三个。展望未来，企业预计放缓将继续。

报告称：“由于围绕即将到来的大选、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，对未来经济的预期是未来六个月增长将放缓。”

大多数辖区薪资增速从和缓至温和不等，但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化。

报告说，几乎每个辖区都“提到了零售商打折，或者对价格敏感的消费者只购买必需品，消费降级、减少购买数量，或货比三家寻找最划算的交易”。

最近几周，以联储局主席杰罗姆·鲍威尔为首的一众官员纷纷表示，央行在朝着将通胀降至2％的目标方面取得一些进展，但却对降息不置可否。

联储局理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）星期三说：“虽然我不认为我们已到达最终目的地，但我确实认为我们越来越接近需要降息的时间。”