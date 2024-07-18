美考虑扩大对华晶片科技限制 阿斯麦中国业务恐承压

美国在对中国晶片打压遭遇阻力的情况下，已告知盟友，如果企业继续向中国提供先进的半导体技术，美国将考虑使用最严厉的贸易限制措施。

路透社引述彭博社的报道说，这些措施将适用于东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和阿斯麦（ASML Holding NV）等公司。报道称，美国正在考虑是否实施一项名为“外国直接产品规则”（Foreign Direct Product Rule）的措施。

这项于1959年首次推出的条款，旨在控制美国技术的交易，凡是使用美国技术制造的产品，美国政府就有权阻止其销售，在外国制造的产品也受限制。

彭博社报道称，美国正在向东京和海牙的官员提出这一想法，如果这些国家不加强对华措施，这一结果将越来越有可能出现。

东京电子表示无法对“地缘政治问题”发表评论。阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）星期三（7月17日）指出，公司在为中国部分客户工厂提供服务方面面临限制。他在公司公布第二季度业绩后与分析师的电话会议上说：“对于某些工厂而言，限制更为严格，尤其是与从美国或欧洲发送的零件有关。”他也说：“但总体而言……我们仍然可以运营。”

阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯1月24日出席在荷兰费尔德霍芬举行的一场活动。 （路透社）

上个季度是富凯上任后的首个季度。他一直试图在美国推动收紧对华出口管制与继续在公司最大市场销售装备的需要之间取得平衡。

阿斯麦第二季度对华销售飙升，占到这家荷兰公司营收的近一半，表明在拜登政府考虑采取更严厉限制措施之际，美国的出口限制措施迄今影响有限。

财报凸显了阿斯麦面临的受限风险。阿斯麦对中国出口增加可能加剧美国和荷兰政府之间的外交紧张关系。阿斯麦是最先进半导体的制造设备领域的霸主，也是欧洲市值最大的科技公司。

阿斯麦第二季度对华销售飙升，中国连续四个季度成为公司最大市场。（路透社）

阿斯麦股价周三下跌11％

彭博新闻社的报道发布后，阿斯麦股价星期三收盘下跌11％，创2020年3月以来最大跌幅，市值缩水427亿欧元（625.94亿新元）。

美国晶片业正在推动一项替代措施，扩大所谓“未经核实清单”（Unverified List）的标准，该框架要求企业在运输某些受限制的技术时必须获得许可。如果阿斯麦和东京电子等公司继续为美国认为存在国家安全风险的中国客户提供服务，那么这一举措将使这些公司受到额外管制。

此前美国主导的针对阿斯麦对华出口的晶片措施并未损害这个亚洲国家的需求。中国连续四个季度成为该公司最大市场，第二季度当地销售额环比增长21％至23亿欧元。

北京方面一直在大量收购不受限制的旧款设备，用于生产成熟技术的半导体。

中国抨击美国可能对阿斯麦和东京电子的业务实施更严厉的限制。中国外交部发言人林剑星期三在新闻发布会上说，美国“将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化”。他说：“希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平、开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。”

但美国国内要求采取更多行动的压力越来越大。在众议院拨款委员会最近通过的一项法案中，议员要求工业与安全局考虑“未经核实清单”的想法。