拜登：若出现“健康问题” 或退出竞选

美国总统拜登在电视专访中说，如果医生发现他有健康问题，他可能会放弃竞选连任。

拜登在美国黑人娱乐电视（BET）星期二（7月16日）录制的访谈中就何种情况会让他重新思考是否继续参选时答说：“如果我出现某种医疗状况……如果医生说‘你有这个问题，有那个问题。’”

法新社报道，这是拜登首次稍微提及放弃连任的可能性，访谈录制后的第二天，来自加利福尼亚州的拜登关键盟友、众议员亚当·希夫（Adam Schiff）敦促81岁的拜登“传递火炬”。

然而，拜登为自己决定留任与共和党人特朗普在11月再决胜负的决定辩护，并解释为什么他没有在一届任期后将权力移交给年轻一代。

他说：“我说过自己将成为一名过渡候选人，以为能够摆脱这一困境交棒他人……但没想到事情会变得如此、如此、如此分裂。”

2019年11月19日，时任众议院情报委员会主席亚当·希夫在委员会，就特朗普弹劾调查举行的公开听证会上发表总结词。（法新社）

拜登自6月27日总统选举辩论以来，一直在为政治生存而战，在那场辩论中，他疲惫而困惑的状态引发了人们对他年龄的担忧。

希夫成为自7月13日特朗普面对暗杀企图以来，第一名要求他下台的民主党人。他在给《洛杉矶时报》的声明中赞扬拜登，但说：“特朗普第二次担任总统将破坏我们民主的基础，我为总统能否在11月击败唐纳德·特朗普深感担忧。”

希夫预计将于11月赢得参议院席位，他是拜登政府在国会的重要盟友，并在特朗普总统任期内面对的第一次弹劾审判中担任首席检察官，引起注目。