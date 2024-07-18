99岁马哈迪再度入院 接受咳嗽治疗

马来西亚前首相马哈迪因咳嗽，在星期一（7月15日）进入国家心脏中心就医。

马来西亚《东方日报》报道，马哈迪社媒群组发出的最新信息指出，马哈迪将住院数日，接受咳嗽治疗。

马哈迪在本月10日迎来99岁大寿，他也是马国唯一两度出任首相的政治人物。路透社报道，马哈迪第一次任首相在职22年，直至2003年。2018年，他领导反对党联盟取得了历史性的选举胜利，击败了他曾经领导的政党。由于内斗，他的政府在不到两年的时间内就垮台。

马哈迪在今年1月26日因感染而入院接受53天的治疗，并在3月18日获准出院。