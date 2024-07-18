周四美市盘前走高 重点谈台积电季度业绩

星期四（7月18日）重点：

在科技股反弹的带动下，美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月18日）上涨。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升8.10点或0.15%，报5596.40点；纳斯达克100指数期货起79.40点或0.40%，报19879.40点；道琼斯指数期货则退低59.60点，报41138.50点。

中美贸易冲突可能升级，晶片股暴跌，加剧了大型科技相关股票的持续跌势，标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期三）显著下挫。

标准与普尔500指数隔夜下跌78.93点，闭市报5588.27点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是大幅度下挫2.93%或598.58点，以19800.04点收市。重量级的道琼斯指数则升高243.60点，闭市报41198.08点。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是124亿7000万股，比过去20天的117亿4000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

晶片与半导体股在隔夜暴跌后，在星期四晚盘前普遍反弹。英伟达（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）和Super Micro Computer股价上涨约2％；美光科技（Micron Technology）和英特尔（Intel）起超过1%；博通（Qualcomm）、Arm Holdings上升将近1％。

流媒体网飞（Netflix）将在星期四晚美市收盘后公布第二季度财报。华尔街分析师预计，网飞的每股盈利会是4.74美元，营业额应该有95亿美元，同比增长16%。本季度网飞的新增订户则估计会有450万户。网飞股价在星期四晚盘前起0.34%，截稿时报649.65美元。

市场有传言引述知情人士的话说，植物肉类替代品供应商Beyond Meat已经与一群债券持有人接洽，启动有关资产负债表重组的讨论。Beyond Meat股价在星期四晚盘前下跌12.52%，截稿时报6.27美元。

星期四下文我们来看看全球主要的晶片生产商台积电的最新季度业绩。星期四晚盘前该股起1.49%，截稿时报173.75美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉（Tesla）、超微、英特尔和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

台积电第三季度的业务预计将受到强劲的智能手机和人工智能相关需求的支持。因此，2024年相信会是台积电强劲增长的一年。（法新社）

台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited）



（纽约证券交易所代码：TSM）

在人工智能应用的先进晶片需求持续激增的带动下，台积电星期四发布的第二季度营业额和盈利超出市场分析师预期，带动台积电股价走高。

根据台积电截至今年6月底的第二季度业绩报告，该集团的营业额同比增长40.1%至6735亿1000万新台币（约208亿2000万美元）。集团净利则是同比增加36.3%至2478亿5000万新台币。

市场分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测是：营业额6575亿8000万新台币，净利2388亿元新台币。以这两个业绩上下线指标来看，台积电的业绩表现是出色的。它的营业额表现，超出公司自己之前预测的196亿美元至204亿美元范围。

董事长兼首席执行官魏哲家在发布业绩时说，尽管受到智能手机季节性的负面影响，集团第二季度的业绩仍受到市场对集团3纳米和5纳米晶片技术强劲需求的提振。

人工智能的爆炸性需求导致晶片供应紧张。尽管三星（Samsung）和英特尔（Intel）等竞争对手一直在试图挑战台积电的主导地位，台积电仍是全球主要的先进晶片生产商。它的产品广泛应用在智能手机、人工智能应用等各个领域。科技巨头如苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）都是该公司的客户。

魏哲家说：“我也尝试要达到供需平衡，但是我做不到。今天市场的需求如此之高，我必须非常努力地工作才能满足客户的需求。我希望在2025年或2026年的某个时候，能达到供需平衡。”

魏哲家也认为，第三季度的业务将受到强劲的智能手机和人工智能相关需求的支持。因此，他预计2024年将是“台积电强劲增长的一年”。

台积电预计，当前的第三季度的营业额会是在224亿美元至232亿美元之间，比去年同期的173亿美元高。

目前在Tipranks的11名分析师全都给了该股“买进”的评级。他们定下的一年期限平均目标价是184.30美元。