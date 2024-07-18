万斯正式接受共和党提名 促选民选择新道路

美国联邦参议员万斯在共和党全国代表大会上正式接受提名，成为共和党副总统候选人，他敦促美国选民“选择一条新道路”。

法新社报道，万斯（J.D. Vance）星期三（7月17日）在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上说：“我站在这里感到谦卑，我满怀感激地宣布，我正式接受你们的提名，担任美国副总统。”

出生于1984年的万斯谈到了贸易、外交政策和毒品泛滥以及特朗普应对这些问题的政策，但他在演讲中主要谈的是自己的经历。

他强调自己曾是一名海军陆战队员，这使他成为自2008年约翰·麦凯恩（John McCain）竞选总统以来首位获得主要政党提名的老兵。

如果他与前总统特朗普胜出，这名只任职一届的参议员在就职典礼时满40岁，他将成为历史上第三年轻的副总统。

曾声称永远不支持特朗普

他对特朗普的赞扬与他在2016年带着一本要销售的书参观电视演播室时表达的敌意形成了鲜明对比。39岁的万斯比78岁的特朗普年轻近40岁，他曾自称“永远不支持特朗普的人”，说特朗普是“白痴”“有害”和“应受谴责”，还担心他可能是“美国的希特勒”。他痛批特朗普“将白人工薪阶级带向非常黑暗的地方”。在2020年大选时，万斯却支持特朗普所说的选举出现广泛舞弊之说。

路透社报道，万斯介绍自己为俄亥俄州一个被人遗忘的工业小镇的儿子，如果在11月当选，他将为工人阶级而战。他讲述自己经历贫寒的童年到进入美国海军陆战队、耶鲁大学法学院、从事风险投资业务和最终进入美国参议院的艰苦历程，用自己的故事来表明他理解人们每天的挣扎。

这位留着络腮胡、经常穿着牛仔裤和系扣衬衫参加竞选活动的参议员在2016年的畅销自传《乡下人的悲歌》讲述吸毒的单身母亲带着他在男友之间辗转的生活，奈飞（Netflix）公司后来将自传改编成了电影。

万斯说，他在俄亥俄州小镇米德尔顿（Middletown）长大，“它也是一个被华盛顿的美国统治阶级抛弃和遗忘的地方”。

在7月17日的共和党全国代表大会上，（前排左起）美国前总统特朗普、北达科他州州长伯格姆、众议院议长约翰逊，以及万斯的母亲贝弗莉在群众为贝弗莉鼓掌时起立。（路透社）

万斯的母亲和外公分别有毒瘾和酗酒问题。他父母在他幼时就离异，后来继父收养他。万斯感激祖母“Mamaw”将他抚养长大，也称赞戒毒10年的母亲贝弗莉·万斯。

万斯称拜登为“职业政客”

万斯称拜登为“职业政客”，说他从政的时间比他活的时间还长，指他用注定失败的贸易政策和对外战争摧毁了他这样的社区。

万斯说，特朗普愿景非常简单，但又非常强大。他告诉支持者：“我们不再迎合华尔街了。我们将致力于服务工人阶级。”

他也一再呼吁密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星这三个锈带摇摆州的工人阶级和中产阶级支持他。

彭博社引述美国金融服务公司科恩（Cowen）分析师杰瑞特·赛伯格（Jaret Seiberg）说，万斯对金融股构成风险而且是楼市的不确定因素，不过对加密货币来说应该是利好，在楼市方面他可能希望阻止中国买家在美国购买住宅并寻求在整个社区推广经济适用房。