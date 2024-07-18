孟加拉国学生示威酿16死 抗议者焚烧国家电视台总部

孟加拉国学生要求废除公务员配额制度的大规模示威已持续一个月，并于本周演变为暴力冲突，目前已有16人死亡。抗议者焚烧主要国家电视台BTV总部，许多人受困办公室内。

综合外电报道，孟加拉国以学生为主的示威者不满政府为公务员招聘实施配额制度，开展全国范围的抗议活动。本周示威期间，抗议者与防暴警察发生冲突，后者发射催泪瓦斯和橡胶子弹驱散人群，示威者和学生则用砖块和竹竿进行打斗。星期三（7月17日）晚上，1000多名抗议者在达卡郊区与警方冲突，有抗议者在路边的收费站纵火。

据路透社星期四（18日）的报道，学生抗议活动的死亡人数从前一晚的七人飙升至16人，仅星期四当天就有10人死亡。法新社同日报道称，本周以来，已有22人死于冲突。达卡科威特莫伊特里医院（Kuwait Moitri Hospital）助理院长当天早些时候说，有四人被送来时已经死亡，都是被橡胶子弹击中。

7月18日，孟加拉国首都达卡的学生示威仍在继续。是示威队伍和身着防暴制服的警察大队紧张对峙。（法新社）

一名电视台官员告诉法新社，数百名抗议者冲进大楼，至少点燃了60辆汽车和一栋办公楼。

据这名官员描述，警察向这群抗议者开火后，他们先是焚烧了达卡兰普拉（Rampura）街区的一个警察哨所，然后在警察躲进BTV办公室时追赶过去，并在楼内制造混乱。

BTV在脸书发贴称，这是一场灾难性的大火，火势迅速蔓延。“我们寻求消防部门的合作。很多人被困在里面。”

愤怒的学生在达卡街头示威。（法新社）

孟加拉国首都达卡居民星期四早些时候说，移动互联网服务大范围中断。两天前，该国互联网运营商切断了脸书的访问权限，这款应用是学生抗议活动的主要组织工具。信息技术部门当局说，一旦形势回归稳定，网络服务将恢复正常。

孟加拉国政府有意重新为公务员招聘实施配额制度，其中包括将一部分岗位预留给特定人士，例如将30%的公务员职位分配给1971年巴基斯坦（即今天的孟加拉国）独立战争退伍军人的家属。

总理哈西娜的政府已经下令学校和大学无限期关闭，并加大力度遏制集会。哈西娜面向全国发表电视讲话时，谴责“谋杀”抗议者的行为，她发誓无论政治派别如何，都将对肇事者予以惩罚。

示威现场的照片显示，参加抗议活动的学生在点燃了一些物品，任其在路面上燃烧。（法新社）

不过，示威活动的主要组织“反歧视学生”（Students Against Discriminations）批评哈西娜的话不真诚，并敦促集会支持者继续努力。该组织计划于星期四晚些时候举行新一轮抗议，呼吁孟加拉国民众当天遵守全国封锁规定，关闭商店，待在家中。

学生示威期间，孟加拉国警方向抗议人群发射催泪弹。（法新社）

报道指出，哈西娜的讲话没有指明死亡事件的责任方。医院方面和学生早些时候则向法新社描述称，至少有部分受害者是在警方使用非致命武器对付示威者时丧生。

人权组织国际特赦组织说，本周冲突的视频证据显示，孟加拉国安全部队使用了非法武力。