剑龙骨架化石以4460万美元易手 创拍卖价纪录

迄今为止最大的出土剑龙骨架化石，在美国纽约苏富比拍卖行以4460万美元（6031.26万新元）成交，创下恐龙化石拍卖最高价纪录。

名为“顶点”（Apex）剑龙（stegosaurus）骨架化石近乎完整，它在星期三（7月17日）拍卖会上的易手价格确认了恐龙骨架化石价格持续走高的趋势。

法新社引述拍卖行称，“顶点”估计有1.5亿年历史，是“迄今为止发现的最完整的骨架之一”。它高3.3米，从鼻子到尾巴长8.2米，骨架由319块骨头组成，其中254块是骨化石。

之前恐龙骨架拍卖纪录是2020年创下的3180万美元，当时易手的是绰号为“斯坦”（Stan）的暴龙（Tyrannosaurus Rex，亦称霸王龙）。

苏富比（Sotheby’s）原本预计“顶点”的成交价在400万至600万美元之间，但随着电话竞拍者热烈出价，拍卖价格迅速飙升，拍卖室里一片惊叹和掌声。

“顶点”是2022年5月古生物学家杰森·库珀（Jason Cooper）在美国科罗拉多州的私人土地上所发现。拍卖行说，它已与库珀合作“记录了从发现和挖掘到修复、清理和组装的整个过程”，以保证“最高标准和透明度”。

2022年，拍卖行佳士得（Christie’s）不得不在香港拍卖前几天撤回一具暴龙骨架，原因是有人对其真实性抱有怀疑。

剑龙骨骼已经在世界各地展出，但据苏富比称，“顶点”比迄今为止公开展出的最完整剑龙“索菲”（Sophie）大30％。“索菲”现藏于伦敦自然历史博物馆。

中国新闻社引述美国媒体的报道称，“顶点”的高价出售令不少古生物学家沮丧，因为很少有博物馆或研究机构能够负担得起这样的高价。苏富比说，匿名买家是美国人，计划将“顶点”借给有关机构展出。