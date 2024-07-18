越共总书记阮富仲寻求接受治疗 国家主席苏林暂代履职

越南中共中央总书记阮富仲将优先安排接受身体治疗，越南国家主席苏林暂时代管越共中央委员会和政治局。

越通社星期四（7月18日）引述越共中央政治局的公告报道称，近期，按照越共中央保健委员会的要求，阮富仲既指导工作，也接受治疗和保健服务。由于须要为阮富仲接受积极治疗优先安排时间，并确保越共中央委员会、政治局和书记处的总体指导调控工作，根据相关制度，国家主席苏林将负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作。

苏林今年5月当选越南国家主席。政治局公告并未说明苏林将暂时代替阮富仲履职多久。

越通社在星期四的另一篇新闻稿中报道称，当天早些时候，苏林代表越南共产党和国家，在108号中央军队医院举行仪式向阮富仲授予金星勋章。越共中央政治局、中央书记处全体成员、各位助理以及阮富仲总书记家属等出席授勋仪式。

报道指，向阮富仲授予金星勋章这一崇高荣誉，是越南党、国家和人民对他为越南党、越南民族革命事业重大且卓越贡献的充分认可。

此前，越共中央政治局于7月18日当天颁发向阮富仲授予金星勋章的决定。

阮富仲现年80岁。今年1月上旬，老挝总理宋赛西潘敦和印度尼西亚总统佐科先后到访河内，但阮富仲都没有同二人举行会见，引发有关他健康出问题的猜测。但阮富仲后来出席第15届国会第五次特别会议，报道指此举显然是为健康状况传闻辟谣。

阮富仲2018年接过国家主席职时，在言语间曾透露出对健康状况的顾虑。他在国会发表就职演说时提到，自己的高龄和日渐衰弱的健康状况“令人担忧”。