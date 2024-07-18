台积电第二季净利超出预期 第三季营收料强劲增长

全球最大的晶圆代工制造商台湾积体电路制造公司（TSMC，简称台积电）星期四（7月18日）预测，受人工智能半导体需求强劲推动，它第三季营收将增长34％。

路透社报道这家苹果（Apple）与英伟达（Nvidia）主要供应商的消息时指出，台积电刚公布的第二季净利超出市场预期。

这家晶圆行业的领头羊受益于人工智能应用的激增，帮助它度过了疫情导致的电子产品需求逐渐减少的时期。

台积电第二季净利从去年同期的1818亿新台币（76亿新元）强劲扬升至2478亿新台币（104亿新元），超出分析师的预期。

根据LSEG SmartEstimate（来自21名分析师）的数据，分析师平均预期截至6月30日的季度台积电净利，将达2388亿新台币。

台积电首席财务官黄仁昭在财报会议上说：“进入2024年第三季度，我们预计有关智能手机和人工智能的强劲需求，将支持我们的业务。”

台积电是亚洲市值最高的上市公司，它第二季的营收增长了33％至208亿美元（280亿新元），超出公司之前预测的196亿美元至204亿美元。

台积电在会议上指出，预计第三季营收为224亿美元至232亿美元，去年同期为173亿美元。第二季资本支出为63亿6000万美元，第一季为57亿7000万美元。

在过去两天里，台积电在台北上市的股票遭受重创，原因是共和党总统候选人特朗普称，台湾“确实占据了我们100％的晶圆业务”，应该向美国支付防务费用。

在财报会议上，当被问及台积电是否会在特朗普发表上述言论后考虑成立合资企业时，董事长兼首席执行官魏哲家回答：“不会”。

台积电股价星期四下跌2.43％，闭市报1005.00台币（42新元）。