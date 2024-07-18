欧洲政治共同体会议在英举行 斯塔默望重启与欧洲关系

英国首相斯塔默寻求重塑英国脱欧后与欧盟的关系，推动与欧洲更紧密的国防合作。

路透社报道，40多名欧洲领导人星期四（7月18日）在英国伦敦参加欧洲政治共同体会议，英国首相斯塔默希望利用这一机会，更新脱欧后英国与欧盟的关系。他在会前表明，过去不应该决定英国未来的关系：“这就是为什么欧洲安全将成为本届（工党）政府外交和国防优先事项的重中之重，也是我专注于抓住这一时机更新我们与欧洲关系的原因。”

斯塔默在一份声明中说：“欧洲政治共同体将为本届政府对欧洲的新方针打响发令枪，这一方针不仅会造福我们的现在，也会造福我们的后代。”

2016年，英国公投脱欧，引发多年矛盾。斯塔默决心重启英国与欧盟的关系，报道指，这次为期一天的欧洲政治共同体会议，为斯塔默提供机会，推动与欧洲更紧密的国防合作。

欧洲领导人则普遍欢迎斯塔默的国防合作计划。由欧盟国家领导人组成的欧洲理事会主席米歇尔说，他相信可以与英国开启新篇章。“在欧盟方面，我们准备与英国进行更多合作。”

法国总统马克龙在谈到斯塔默7月4日赢得大选时说：“这是重启（欧盟与英国关系）的绝佳机会。”

工党政府希望与欧盟谈判达成一项涵盖能源、供应链、流行病和移民等广泛领域的安全协议。斯塔默将参加移民工作组和合作打击外国干涉的集团，以强调英国在俄罗斯干涉面前的主权和民主。他也将倡导新的边境控制政策，以兑现他竞选时的努力防止移民非法入境承诺。

不过，对斯塔默来说，目前最重要的是与其他领导人发展个人关系，他说，这对他取得最佳成果的工作方式至关重要。