冯德莱恩再次当选欧盟委员会主席

欧洲议会投票结果显示，欧盟委员会主席冯德莱恩成功连任，将继续履行五年任期。

路透社报道，欧洲议会星期四（7月18日）在法国斯特拉斯堡召开全体会议，冯德莱恩以401票支持、284票反对、15票弃权，再次当选欧盟委员会主席。本届欧洲议会有720名议员，冯德莱恩获得的支持票数超过361票的门槛。

欧盟委员会是欧盟关键执行机构之一，主要工作为负责执行欧洲议会和欧盟理事会的决议、提出欧洲法案和维护《欧洲联盟条约》。

本次欧洲议会投票为秘密进行。冯德莱恩在欧洲议会中领导来自中右翼的最大党团欧洲人民党团，成功连任巩固了她作为欧洲最具影响力政治人物之一的地位。

冯德莱恩曾任德国国防部长。她是乌克兰的坚定支持者，也是欧盟绿色协议的核心代言人。她寻求连任期间表明，将坚持应对气候变化，此举为她赢得了拥有53名议员的绿党支持。

星期四投票前，冯德莱恩作出一系列承诺，誓言维持欧盟的气候雄心、增强竞争力、加强国防工业。

冯德莱恩表明，将在下一届委员会成立后的100天内，提交一份关于欧洲防务未来的白皮书。她致力于建立“真正的欧洲防务联盟”，重点关注欧洲防空盾和网络防御，并为国防产品和服务创建单一市场。此外，她也将任命一名国防专员，负责协调加强欧洲国防工业基础的努力。

欧洲议会议长梅索拉（Roberta Metsola）祝贺冯德莱恩当选欧盟委员会主席称，她当之无愧。“这是你在艰难时期强大领导力和坚定价值观的证明。欧洲坚定不移，随时准备就绪。”

北约秘书长斯托尔滕贝格说：“我祝贺我的朋友冯德莱恩连任欧盟委员会主席。北约与欧盟的战略伙伴关系有助于加强欧洲及其他地区的安全。”

德国总理朔尔茨也祝贺冯德莱恩再次当选：“这清楚地表明了我们在欧盟中采取行动的能力，尤其是在困难时期。欧洲人期待我们推动欧洲前进。让我们一起努力！”