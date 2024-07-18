民调：近八成民主党人称若拜登退选 会支持哈里斯接棒

一项新的民意调查显示，美国绝大多数民主党人表明，如果总统拜登决定退出，他们同意副总统哈里斯取代他成为民主党总统候选人。

《国会山报》报道，根据《经济学人》与舆观（YouGov）星期四（7月18日）发布的民意调查，79%的民族党人表明，如果拜登退出竞选，他们将支持哈里斯成为党内候选人，参加11月的总统选举。约28%的民主党人认为，哈里斯比拜登更有可能击败特朗普。

民调结果显示，51%的美国人认为拜登绝对应该或可能退选，让另一位民主党人参选。也有41%的受访者认为，拜登不该这么做。

在认为拜登应该交棒的受访民主党人中，68%的人主要担忧他的年龄、健康或认知功能，并指这是他应该放弃竞选连任的最大原因。约23%的人则把对他击败特朗普能力的担忧，列为主要原因。

拜登近来正面对巨大的竞选压力，不仅选民对他产生质疑，党内的忧虑声音也越来越大。他一再重申要坚持竞选，但星期三（17日）确诊感染冠病后，他首次松口说，若健康出现严重问题会考虑退选。

据美国有线电视新闻网（CNN）星期三报道，四名了解情况的消息人士透露，佩洛西上周曾和拜登通电话。她告诉拜登，民调显示他无法击败共和党总统候选人特朗普，而且同僚担心他会拖累民主党，届时难以赢得众议院的机会。

其中一名消息人士称，拜登对佩洛西的表态作出反击。他告诉佩洛西，他看到的民意调查表明他可以获胜。另一名消息人士则说，拜登对民意调查持防御态度。佩洛西一度要求拜登的长期顾问多尼隆（Mike Donilon）接电话讨论数据。

CNN称，这些消息人士都没有透露，佩洛西是否在这次谈话中告诉拜登，她认为他应该退出竞选。

佩洛西办公室则在一份声明中说，自上星期五（12日）返回加利福尼亚州以来，佩洛西一直没有与拜登交谈过。

另一方面，民主党参议员希肯卢珀（John Hickenlooper ）星期三晚间在电话采访中告诉路透社，拜登正在努力做出是否继续竞选的决定；党内对他有种痛苦情绪，但没有说他应该退选。

希肯卢珀曾竞选2020年民主党总统候选人提名，但拜登赢得了提名。希肯卢珀在采访中说：“拜登一直把国家放在第一位，他做了对美国最有利的事情……我认为他会继续这样做。他正在为此努力。”

当被问及拜登可能退出时，希肯卢珀说：“这是他的决定，但我认为，越来越多的迹象表明，这符合国家的最佳利益。”

拜登在参议院任职36年，希肯卢珀说，民主党人对他怀有崇高敬意。“我认为很多人都没有意识到拜登是多么受人爱戴，人们对他可能不当这个候选人感到多么悲伤和痛苦。即使是那些认为他不该成为候选人的人，也感到非常失落。”