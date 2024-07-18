孟加拉国学生示威已致32人死亡 近千人受伤

孟加拉国大规模学生示威愈演愈烈，抗议者与警方发生暴力冲突，并焚烧国家电视台总部。截至星期四（7月18日），冲突已造成至少32人死亡。

法新社报道，孟加拉国学生要求政府废除公务员招聘配额制度，展开大规模示威，全国各地7月几乎每天都有示威活动。本周以来，示威者与警方之间的暴力冲突不断升级，到星期四已有32人丧生。

一名孟加拉国电视台（BTV）官员星期四匿名告诉法新社，首都达卡当天有数百名抗议者反击并追赶警察到BTV总部大楼，随后纵火焚烧了前台接待处，以及停在外面的数十辆汽车。

BTV官方脸书账号发文说，火势蔓延迅速，许多人受困楼内。不过，BTV另一名官员后来告诉法新社，人们已经安全撤离大楼。

据报道，孟加拉国政府有意重新实行公务员招聘配额制度，将超过一半的公务员岗位预留给特定群体，包括曾参加1971年巴基斯坦（即今天的孟加拉国）独立战争的退伍军人子女。

此举遭到学生强烈抵制。批评人士说，这个计划将使支持总理哈西娜的亲政府分子子女受益。哈西娜今年1月第四次连任总理，这这场大规模示威已经持续一个月，给她带来巨大压力和严峻挑战。

哈西娜政府已下令无限期关闭学校和大学，警方也在加紧努力，控制不断恶化的法律形势和秩序。示威期间，街头暴力事件日益加剧，警方用橡胶子弹和催泪瓦斯驱散抗议者。许多示威学生手持木棍，与身着防暴制服的警察打斗。路面上也散布着遭到焚烧的物品。

哈西娜星期三（17日）晚上发表电视讲话时谴责“谋杀”抗议者的行为，但并未点名担责方。

学生示威活动组织团体批评她态度不真诚，并将继续进行示威。学生抗议活动组织者之一阿西夫（Asif Mahmud）星期三在一份声明中说，除医院和急救服务保持开放，所有机构星期四均将关闭，道路上也不允许任何车辆通行。

据达卡一家医院的官员说，将近1000人在冲突中受伤，在医院接受治疗，其中许多人是被警方的橡胶子弹击伤的。

孟加拉国司法部长阿尼苏（Anisul Haq）说，正在采取措施加快对配额制度的法庭审理，政府已准备好与学生抗议领导者会谈。