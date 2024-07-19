病中继续面对党内换人声浪 拜登本周末或宣布退选

美国总统拜登的一名顾问说，拜登星期三（7月17日）冠病检测呈阳性后，情况良好。相比之下，他的竞选之路要坎坷很多。

彭博社报道，越来越多民主党高层议员的公开警告令拜登竞选连任的努力一再受挫，现在可以说已经是大选辩论以来最脆弱的时候。在星期四（18日）晚间特朗普就接受共和党总统候选人提名发表演讲前，政治讨论主要集中在拜登会不会退选，将在什么时候以何种方式退选。

在共和党全国代表大会间隙，拜登的竞选团队坚称总统的决心“毫未动摇”，尽管压力不断增加，他仍然专注于竞选，。

来自科罗拉多州的参议员约翰·希肯卢珀（John Hickenlooper）是参院中最新一位暗示拜登退选的民主党议员。众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）加入了参议院多数党领袖舒默的行列，他们在公开声明中没有否认曾经向总统施压要求他退选。

据《华盛顿邮报》报道，前总统奥巴马告诉盟友，拜登通往胜利的道路已明显变窄，而且他相信拜登需要认真考虑继续参选的可行性。

黑石集团高管，民主党捐赠人乔恩·格雷（Jon Gray）说，他希望拜登考虑一下总统职位是个“非常具有挑战性的体力活”。

据一位不愿具名的参议员助手称，民主党参议员就快要呼吁拜登退出了，唯一的问题是何时以及如何宣布他们的立场。

与拜登关系密切的人透露，他的盟友中感觉退选不可避免。但是知情人士称，由于拜登现在因为感染冠病而自我隔离，加上他越来越依赖于几个忠心顾问组成的小圈子，很难说他会如何看待最新的事态变化。

7月16日，拜登在美国内华达州拉斯维加斯的马里奥西区市场杂货店内与群众打招呼时揉了揉鼻子。（路透社）

对拜登竞选持批评观点的人敦促他拿出证据证明能够与特朗普抗衡并继续再干四年，而感染冠病对于想要反驳质疑声音的拜登显然是雪上加霜。

这样的政治环境让拜登的助手们感到愤怒，似乎没有机会摆脱这个正在吞噬他们的死亡螺旋。

新闻网站Axios星期四上午报道称，民主党高层人士认为，来自党内议员和密友的压力将说服拜登最早在本周末退出竞选。

在密尔沃基，拜登副竞选经理昆汀·福克斯（Quentin Fulks）在接受记者采访时，指责媒体总把关注点集中在民主党同僚要求拜登退选上。他坚持称，拜登目前“感觉良好”，可以继续打电话和工作。他们“没有考虑过任何拜登不在选票上的情况”。

在民主党人对他竞选资格的质疑越来越深之际，拜登因染病暂时淡出公众视野不利于他扭转劣势。

希肯卢珀星期三晚间接受路透社采访时说，他相信拜登正在思考就是否继续竞选做出决定。他说，“这个决定得由他自己做出，但肯定有越来越多迹象表明换人最符合国家利益”。

据ABC News星期三早些时候报道，参议院多数党领袖舒默告诉拜登结束竞选对民主党更加有利。众议院少数党领袖杰弗里斯对拜登说他拖累了民主党在国会的竞选活动。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，前众议院议长佩洛西私下告诉拜登，他将无法击败特朗普。

拜登在前往特拉华州家中自我隔离时似乎身体虚弱。在拉斯维加斯登上空军一号时，他步履缓慢地走上扶梯，降落后在坐进一辆运动型多用途汽车（SUV）时似乎还需要人帮忙。总统医生凯文·奥康纳（Kevin O’Connor）星期三发布声明称，拜登出现流鼻涕、咳嗽和全身不适症状。