以色列考虑让欧盟和巴勒斯坦人控制拉法过境点

知情人士称，以色列官员正在考虑把加沙地带南部城市拉法（Rafah）通往埃及的过境点控制权移交给欧洲联盟和巴勒斯坦人。

彭博社引述知情人士称，虽然以色列总理内坦亚胡对以色列放弃控制权的想法嗤之以鼻，但以色列官员正在跟欧盟和美国就这一提议进行谈判。知情人士说，如获实施，将预示着以色列和哈马斯之间冲突的结束，更多援助将得以进入巴勒斯坦领土。

此次谈判凸显欧盟展开新的外交行动，以缓解巴勒斯坦平民面临的压力，并帮助止战。几个月来，欧盟一直呼吁停火，但对试图摧毁哈马斯的以色列政府几乎没有影响力。不过，布鲁塞尔在2007年哈马斯获得控制权之前曾协助管理这个过境点。

一名以色列官员称，星期四（7月18日）访问拉法的内坦亚胡之前曾与他的将军们在过境点问题上起争执。官员说，他们比内坦亚胡更倾向于重新开放过境点，然而，内坦亚胡拥有最终决定权。

美国、联合国和阿拉伯国家敦促以色列重新开放该过境点，以便向加沙的巴勒斯坦平民提供更多食品、燃料和药品。

知情人士称，以色列当局正在考虑允许一支由通过安全审查的巴勒斯坦官员和欧盟驻拉法边境援助团（EUBAM）联合组成的队伍来执行这一任务。

目前尚不清楚双方距离敲定协议还有多远。内坦亚胡办公室没有立即回复置评请求，以色列国防部不予置评。