印度客运列车脱轨 两人死亡

一列印度客运列车脱轨，数节车厢翻车，造成至少两个人死亡，35人受伤。

脱轨的昌迪加尔-迪布鲁加尔特快列车（Chandigarh-Dibrugarh Express）是一列有22节车厢的客运列车，行程2640公里（1640英里），列车于星期四（7月18日）下午2时30分（新加坡时间傍晚5时）左右在印度北部圣城阿约提亚（Ayodhya）附近脱轨。

印度铁路发言人潘卡吉·库马尔·辛格（Pankaj Kumar Singh）告诉法新社记者：“有两个人死亡。”

北方邦救济专员纳文·库马尔（Naveen Kumar）说，另有35人受伤，其中三人伤势严重。他补充说，救援行动已经结束，火车内无人受困。

事故原因尚不清楚。

据NDTV电视台报道，事故发生在贡达区（Gonda），至少有四节车厢倾覆。

印度的铁路网是这个幅员辽阔的国家的主要交通方式，但资金不足，致命事故时而发生。

路透社报道，印度已启动一项耗资300亿美元（约405.69亿新元）的铁路基础设施现代化改造计划，旨在促进经济发展和连通性。然而，分析人士认为，尽管事故有所减少，但印度陈旧的铁路系统更新仍有很长的路要走。

官方记录显示，2017年至2021年间，平均每年有2万人因为铁路事故死亡，包括碰撞、脱轨等事故。