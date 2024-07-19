盛宝银行可能易手或公开募股

盛宝银行（Saxo Bank）星期五（7月19日）宣布，正式展开探讨银行的各种战略机会。这也意味着盛宝银行可能易手或是公开募股。

在谣言纷飞多个月之后，总部位于哥本哈根的盛宝银行终于宣布，包括中国吉利集团（Geely Group）、Fournais Holding联合创始人兼首席执行官富奈斯（Kim Fournais），以及芬兰Mandatum Group在内的股东，已经决定启动所谓的“战略机会审查”。它目标是为了提供盛宝最好的基础，让盛宝的业务继续成长、为客户和合作伙伴提供更好的服务。

盛宝银行和股东也已委任投资银行高盛（Goldman Sachs）为这个研究工作的财务顾问，以协助他们找出各种战略机会。

根据以往的惯例，每次有公司发出这类公告，其实是因为股东希望撤出，所以才聘请投资银行家来进行整个销售流程，或是审查主要证券交易所的首次公开募股（IPO）条例与要求申请挂牌上市，或是两者同时进行（至少在开始的阶段），然后选出最好的撤资方式。

其实早在今年4月间，市场就盛传盛宝银行已经开始与投资银行顾问洽谈有关出售该行的事宜。当时盛宝银行的两个主要外部股东吉利集团（持股略低过50％）和Mandatum Group（持股略低过20％）均表示希望退出对盛宝银行的投资。但是富奈斯在4月份接受媒体询问时，只表示这是谣言，他不会对谣言发表评论。

根据路透社当时的报道，盛宝银行的估值可能会是在15亿欧元（约21亿9700万新元）至25亿欧元之间。

这并不是盛宝银行第一次有这样的“行动”。2022年，盛宝银行也试图通过与阿姆斯特丹泛欧交易所上市的特殊目的收购公司（SPAC）合并上市。当时这个交易对盛宝银行的估值大约是20亿欧元。吉利和Sampo（Sampo今年5月初将股份转让给Mandatum Group）当时都希望退出各自在盛宝银行的投资。然而，这项交易在当年较迟时候被取消。

虽然盛宝银行一直是外汇、股票等交易平台领导者之一，但是该公司的业绩最近并不好。盛宝银行在去年下半年就首次出现多年来的半年亏损，它的营业额也没有取得任何增长。

盛宝银行目前尚未公布2024年上半年财务业绩，但是根据它的最新数据，它的客户交易额继5月份下降20％后，在6月份继续跌至3716亿美元（约4998亿1500万新元），环比跌幅是4％。

盛宝银行在今年下半年开始，也向它的机构合作伙伴发出通知，表示停止在一些国家与地区为客户提供服务，包括：巴西、加拿大、中国大陆、塞浦路斯、埃及、印度、印度尼西亚、新西兰、南非、台湾和土耳其等。