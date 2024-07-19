周五美市盘前几乎持平 重点谈流媒体巨头网飞业绩

星期五（7月19日）重点：

尽管全球网络瘫痪，美国华尔街股市主要股指期货在星期五（7月19日）仍小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升4.10点或0.07%，报5548.70点；纳斯达克100指数期货起5.70点或0.03%，报19712.90点；道琼斯指数期货则跌80.40点，报40584.60点。

美国股市隔夜（星期四）在收盘时扭转了早盘涨幅，最后以下跌收市。投资者继续避开高价巨型科技与成长型股票。

标准与普尔500指数隔夜下跌43.68点，闭市报5544.59点。重量级的道琼斯指数跌了533.06点，闭市报40665.02点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.48%或94.05点，以19705.09点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是121亿4000万股，比过去20天的118亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

由于全球网络瘫痪导致航空公司停飞、金融公司和其他企业无法上网运作，涉及此事件的软件巨头微软（Microsoft）和CrowdStrike Holdings的股价在星期五晚盘前双双下跌。微软股价跌了1.46%，截稿时报433.93美元；CrowdStrike Holdings股价则下跌12.40%，报300.50美元。

美国运通（American Express）将在星期五晚盘前发布第二季度业绩报告。市场分析师普遍预计，在富裕客户的推动下，这家信用卡巨头的利润将比去年同期有所增长。美国运通股价在星期五晚盘前退低1.30%，截稿时报245.97美元。

星期五下文我们来看看流媒体巨头网飞（Netflix Inc）的最新季度业绩。星期五晚盘前该股跌0.37％，截稿时报640.64美元。

盘前活跃股按序：CrowdStrike Holdings、英伟达（Nvidia）、Plug Power、微软和特斯拉（Tesla）。截稿时，除了特斯拉股价微升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

第二季度的新订阅用户注册量是网飞自2020年以来增长最多的季度。（法新社）

网飞（Netflix Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

在《驯鹿宝宝》（Baby Reindeer）和《布里奇顿》（Bridgerton）等热门剧集的支持下，流媒体巨头网飞在第二季度里新增了800万订阅用户，使得该流媒体隔夜盘后发布的营业额和盈利双双超出了华尔街分析师的预期。

第二季度的新订阅用户注册量是网飞自2020年以来增长最多的季度。但网飞高管们说，当前季度新增用户数量将比一年前低，因为它的密码共享的打击行动已经是全面生效了。

根据网飞截至今年6月底的第二季度业绩报告，该集团的营业额同比增加17%至95亿6000万美元。集团净利是21亿5000万美元，即每股盈利4.88美元，比去年同期的14亿9000万美元，即每股盈利3.29美元出色许多。

市场分析公司LSEG搜集到的分析师预测则是：营业额95亿3000万美元，每股盈利4.74美元。

网飞的全球付费会员也同比增加16.5%，达到2亿7765万户，比StreetAccount预计的2亿7440万户的多。

网飞高管们还调整了全年营业额预测，并称这“反映了稳健的会员增长趋势和业务势头”。现在他们预计集团全年营业额将会取得14%至15%的增长，比之前预计的13%至15%缩窄了。

在2022年用户增长放缓后，网飞开始专注在不同的业务战略来推动收入增长。在今年5月，网飞就说将推出自己的广告平台，而且也不再与微软合作开发这项技术。网飞也开始增加体育赛事直播，例如：未来三年圣诞节期间的NFL比赛。

另外，网飞高管们也说，他们推出的更便宜、由广告支持的配套已在基础客户群体中获得了一定的支持。目前网飞在这个市场的份额是45%。虽然如此，网飞高管们认为广告支持的业务仍处在开始的阶段，预计广告收入不会成为“2024年或2025年收入增长的主要驱动力”。