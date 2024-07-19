特朗普正式接受共和党提名 呼吁美国人民团结

美国前总统特朗普在共和党全国代表大会上正式接受共和党提名为2024年总统候选人，他在大会上演讲时呼吁人们团结，说他的经济救助计划的核心是大幅减税。

法新社报道，特朗普星期四（7月18日）在威斯康星州密尔沃基举行第四天的大会说：“四个月后，我们将取得令人难以置信的胜利”。他强调：“我竞选总统是为了全美国，而不是半个美国，因为赢得半个美国的胜利并不代表胜利。”

对于这名通常以好战语调发言的前总统来说，这将是一次明显的语调转变。特朗普发出了团结的信息。但过去，关于特朗普会采取更具政治家风范言论的预测往往持续不久。

路透社引述演讲摘录说，特朗普要立即结束毁灭性的通货膨胀危机，降低利率。

这是特朗普在险遭暗杀后发表的首次演讲，他提及幸免于难的暗杀时说：“在我的余生中，我将感激在那个决定性的夜晚勇敢地站着的众多爱国者。”

特朗普说：“如果我在开枪前的最后一刻没有移动头部，凶手的子弹就会完美命中目标，我今晚就不会在这里。我们也不会在一起。”

他说自己不想再谈论此事：“你永远不会再听到我提起了，因为这实在是太痛苦了。”

随后，他将转向对总统拜登政府的移民、经济和外交政策发表陈词滥调的攻击。尽管没有点名道姓，他把他所谓的南部边境移民“入侵”归咎于拜登。他还在没有证据的情况下声称其他国家正在向美国派遣罪犯，并错误地暗示暴力犯罪正在增加。

特朗普也说，他将不允许美国公司在墨西哥、中国建造汽车制造厂，还说，他将在就职第一天结束使用电动车的强制令。