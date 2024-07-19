全球多地电脑系统出现连线问题 企业运作中断

全球多地的电脑网络星期五（7月19日）出现连线问题，总部在美国电脑安全技术公司CrowdStrike的大规模中断导致全球微软系统瘫痪，影响了银行、超市、电信系统和机场运作，新加坡、印度、澳大利亚、新西兰和美国等地的系统都中断。

据《悉尼先驱晨报》报道，持续的大面积中断与美国网络安全提供商 CrowdStrike有关。CrowdStrike是位于美国加利福尼亚州森尼韦尔的电脑安全技术公司，提供端点安全、情报威胁等信息，其“Falcon传感器”（Falcon sensor）安装在许多商用电脑中，用于收集安全数据。

CrowdStrike公司在其网站上发布的声明说：“公司已接获与Falcon传感器相关的Windows主机崩溃的报告……工程团队正在积极努力解决此问题。”

世界各地的支付系统都受到影响，客户无法使用Apple Pay支付商品和服务费用。澳大利亚超市Coles和Woolworths的顾客报告称无法在终端刷卡。EFTPOS似乎在某些网点正常运行。

澳新银行的网上银行也报告称存在“全行业问题”，影响了部分付款的处理，但通过BSB和银行账户进行的传统转账并未受到影响。电信巨头Telstra证实，其部分系统受到了此次中断的影响。

新南威尔士州警方的几个系统已经瘫痪，限制了警方传播信息的能力，但三个零号码的服务仍在运行。

《悉尼先驱晨报》引述国家网络安全协调员米歇尔·麦吉尼斯 (Michelle McGuinness) 称，没有证据表明大规模中断是黑客入侵或网络安全事件。他在社交媒体平台X上发布的声明中说：“这次中断与受影响公司使用的第三方软件平台的技术问题有关。”

此次网络中断导致美国各地航班停飞和取消，悉尼机场的乘客无法办理行李托运。悉尼国内和国际航站楼都出现了延误。机场发言人说：“全球技术故障影响了一些航空公司的运营和航站楼服务。”珀斯机场的国际和国内值机台也已瘫痪，而全国各地电视新闻室的自动提词器也出现故障。