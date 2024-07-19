入境旅客数创纪录 日本将推新制缩短旅客通关时间

受日元汇率疲软影响，日本入境游客人次大增，今年1月至6月，外籍观光客达约1778万人次，较疫情前增加，也创下历史新高纪录。日本将采用入境新制，缩减外国旅客入境手续所耗费的时间。

法新社引述国际观光振兴机构（JNTO）星期五（7月19日）发布的数字报道，今年1月至6月的旅客人次比2019年1月至6月创下的1663万人次的高点多100多万人次。振兴机构跟进的23个市场中，来自18个地区的游客在6月份创下了新高。入境旅客最多的前四个来源地为韩国（444万人次）、中国大陆（306万多人次）、台湾（297万多人次）和美国（134万人次）。

路透社报道，虽然游客消费对经济有利，但游客热点地区的大量人群让一些当地人感到不满，京都和富士山等热门景点的当地人对“超限旅游”（overtourism）表示担忧。政策制定者相继采取措施应对，处理人手不足、景点拥挤、旅客失序行为等负面影响。

富士山上的小径拥挤加上垃圾越来越多促使官员本月首次实施门票和徒步旅行限制。西部姬路市市长上个月还建议对进入城堡的外国人收取相当于当地居民六倍的入门费。

日本将落实“机场入境事先确认”制度。照片为东京羽田机场。（法新社）

今年4月至6月的访日外国人消费额近2.14万亿日元（183.99亿新元），创下单季最高纪录。日本观光厅（Japan Tourism Agency）预计，2024年全年度游客支出能达8万亿日元（688.76亿新元）。

日本首相岸田文雄在星期五的内阁会议上说，政府需要防范所谓的“超限旅游”。他指示相关部会加强力度，吸引游客前往更多地方旅游，防止一些景点游客过度集中。

日元兑美元汇率跌至38年来的最低点，吸引外地游客入境。旅行社Luxurique总裁Naomi Mano说：“访问日本的国家更加多样化，这与2019年相比，变化显著，当时约三成游客是中国人。”

为减少外国旅客入境时所耗的时间，日本将落实“机场入境事先确认”制度，预计从明年1月起以，让一些外国旅客在出发机场事先申办部分入境审查，抵达日本之后仅需经过简易的确认手续后，就能入境。