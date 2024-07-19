英国首相邀请乌克兰总统参加内阁会议 以示支持

到英国访问的乌克兰总泽连斯基应英国首相斯塔默的邀请，参加星期五（7月19日）他与高级部长的会议。斯塔默借此重申英国对乌克兰的支持，并提升英国在国际事务中的作用。

在布莱尼姆宫举办欧洲政治共同体领导人论坛后的第二天，斯塔默邀请泽连斯基向内阁发表讲话。英国首相府说，最后一位获此特别待遇的外国领导人是1997年到访的美国前总统克林顿。

泽连斯基再次呼吁西方盟国允许乌克兰军使用他们的武器对俄罗斯境内目标进行远程打击，他说，英国应该努力说服其合作伙伴取消武器使用限制，这些合作伙伴对乌克兰如何使用其提供的武器采取了不同的做法。

泽连斯基在唐宁街十号的会议开始时说：“目前，我们缺少应对问题的主要答案，那就是我们的远程能力。”他告诉斯塔默：“请说服其他合作伙伴取消限制。”

英国国防部长7月说，前保守党政府承诺的物资将在百日内交付。斯塔默告诉泽连斯基，之后英国将加快向乌克兰提供重要援助。

泽连斯基（左）与斯塔默7月19日在唐宁街十号会谈。（路透社）

斯塔默告诉泽连斯基，虽然政府更迭，但政策未变。他在会前的一份声明中说：“乌克兰现在是、将来也将永远是本届政府议程的核心，因此泽连斯基总统向我的内阁发表历史性讲话是再合适不过的了。”

“我们与欧洲伙伴向那些帮助俄罗斯总统普京逃避制裁的人发出了明确的信息：我们不会允许俄罗斯的影子舰队及其产生的脏钱在欧洲水域自由流动。”

英国将在未来几个月采取更多措施削弱俄罗斯的“战争机器”，欧洲盟国针对俄罗斯违反制裁的600艘所谓“影子油轮舰队”的新措施，包括共享这些油轮的数据，以便识别个别船只和采取行动。

泽连斯基是与国防部长乌梅罗夫一起访问英国，出席欧洲政治共同体峰会，并在峰会期间及会后，与英国、捷克和斯洛维尼亚签署安全防卫与军工产业合作协议。

泽连斯基此前接受英国广播公司（BBC）专访。他在访谈中感激伙伴国承诺提供F-16战斗机给乌克兰，战斗机很可能在今年夏天交付。据英广星期四（18日）在官网刊登的访谈内容，泽连斯基谈到，如果美国前总统特朗普在11月大选胜出，对他的国家而言将更为艰难，但乌克兰人已有所准备。