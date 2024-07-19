越南政治“四大支柱”之首——阮富仲生平

阮富仲出生于1944年4月14日，今年满80岁，是越南党政“四大支柱”之首。“四大支柱”指的是越共中央总书记、国家主席、总理和国会主席，是越共和国家主要领导人。

阮富仲原籍河内市东英县东会乡，1967年加入越南共产党，1997年进入党中央，两年后成为中央政治局常委，2011年出任中央委员会总书记和中央军事委员会书记，成为政党和国家的最高领导人。

阮富仲在2021年的越共十三届一中全会第三次当选为中央总书记，打破了同一人只能连续担任总书记两个任期的规定，也成为胡志明和黎笋之后任期最长的越共最高领导人。

阮富仲在2013年成立中央反腐指导委员会，发起大规模“熔炉”反腐败行动，越南已有成千上万政商界显要，包括地方政府官员和企业高管被起诉、判刑或被迫辞职。

中央反腐败指导委员会2020年的一份会议报告指出，2013年至2020年有超过13万1000名越共党员和政府官员受到纪律处分，当中有8万7000人或66%是在2016年十二大之后受处分，而且过去两年有越来越多党内高层落马，包括国家主席、国会主席、副总理和政治局委员等一大批高层。

熔炉之火也延烧商界，揭发了金额相当于越南2022年国内生产总值（GDP）近3%的女首富张美兰腐败案。相比之下，马来西亚的一马公司腐败案显得小巫见大巫。

阮富仲在第一个总书记任期，确立了越南与中国、美国、俄罗斯等大国的平稳关系。

2011年，阮富仲出访北京，与时任中国国家主席胡锦涛同意妥善处理南中国海争端，并保持沟通和对话，确保问题不影响两党两国关系与南中国海的和平稳定。那一次会面确立了中越两国之后在南中国海主权问题上互相保持克制。

2012年，越南与俄罗斯将双边关系升级为全面战略伙伴关系。全面战略伙伴关系是越南最高级别的外交关系。除了俄罗斯，越南与中国、美国、印度、韩国、日本及澳大利亚也是全面战略伙伴关系。

2015年，阮富仲访问美国，与时任总统奥巴马会面，成为首位正式访美的越共中央总书记。阮富仲在美越关系正常化20周年和越南战争结束40周年的关键时间点访美，象征着美越两国关系翻开新篇章。

阮富仲带领越南确立了与大国的关系，确保越南在日益激烈的中美博弈格局当中继续左右逢源。

阮富仲的健康问题在过去几年一直受到关注。他2019年没公开露面长达一个月，有关他健康不佳的传闻随之甚嚣尘上。

今年1月初，阮富仲没有会见到访河内的老挝总理宋赛西潘敦和印度尼西亚总统佐科，再次引起有关他健康出问题的猜测。他在1月15日出席国会会议，为健康出状况传闻辟谣。

与阮富仲关系密切的原公安部长苏林今年5月出任国家主席后，被认为是阮富仲的接班人。苏林的国家主席任期至2026年，他在党内的最大竞争对手是总理范明政。