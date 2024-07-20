孟加拉抗议集会增至105人死 政府实施宵禁并部署军队

法新社对孟加拉国各地医院受害者的统计显示，学生连日的抗议活动已造成105人死亡。总理办公室宣布在全国实施宵禁，并部署军队维持秩序。

孟加拉国总理哈西娜的新闻秘书纳伊穆尔·伊斯兰·汗（Nayeemul Islam Khan）星期五（7月19日）宣布：“政府已决定实施宵禁并部署军队援助民政当局。”

至星期五为止，除此前报道的75人死亡外，首都达卡的三家医院共报告24人死亡，北部城市朗布尔（Rangpur）另有六人死亡。

尽管达卡警察部队采取严厉措施，于星期五首次禁止公众集会，但骚乱仍未平息，示威者仍在首都达卡举行大规模集会。

警察部队首长哈比布尔·拉赫曼说：“我们禁止达卡的所有集会、游行和公众集会。”他说，此举对于确保“公共安全”是必要的。

尽管政府为了挫败集会组织还封闭互联网，但这座有2000万人口的大城市仍继续发生警民对抗。

抗议者要执政15年的独裁政府下台。参加首都游行的萨瓦尔·图沙尔（Sarwar Tushar）在警察以暴力驱散人群时受了轻伤。他告诉记者：“我们的抗议活动将继续下去……我们希望谢赫·哈西娜立即辞职。政府应对杀戮负责。”

抗议者星期五冲进孟加拉国中部努辛迪区（Narsingdi）的一所监狱并释放了数百名囚犯。一名不愿透露姓名的警官告诉法新社，抗议者还放火焚烧监狱。他说：“我不知道囚犯的数量，但应该有数百人。”

7月18日，抗议者在灾害管理局办公室附近放火，燃烧的车辆冒出浓烟。（法新社）

彭博社引述警方说，抗议者纵火烧毁了数座政府大楼，包括国家广播公司、国家灾难管理机构和收费广场。黑客破坏了孟加拉国警方的官方网站，并发布信息，称此次抗议活动是“一场为了正义、为了自由以及我们未来的战争.”

位于新德里的马诺哈尔·帕里卡国防研究所高级研究员斯姆鲁蒂·帕塔奈克（Smruti Pattanaik）说：“孟加拉国的局势脆弱且正在恶化。政府应该认真对待与学生对话的提议。”

美国是孟加拉国出口产品的最大买家，也是哈西娜政府的直言不讳的批评者，国务院谴责暴力行为。国务院发言人韦丹特·帕特尔（Vedant Patel）星期四在华盛顿对记者说：“我们必须维护任何形式的言论自由，确保人们不会受到暴力侵害。”

印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔 (Randhir Jaiswal)回答记者提问时说，这是“孟加拉国的内部事务”，他说：“我们一直与我们在那里的人保持联系。”