布林肯：以色列与哈马斯接近达成停火协议

美国国务卿布林肯说，以色列与哈马斯之间长达数月的停火协议谈判接近取得成功，但警告说仍有一些棘手问题得解决。

布林肯星期五（7月19日）在科罗拉多州的阿斯彭安全论坛上说：“我相信我们已进入10码区，正朝着达成协议的目标线前进，协议将实现停火、让人质回家，并使我们走上更好的轨道来建立持久和平与稳定。”

布林肯以美式橄榄球赛做比喻说道：“我们也知道，对于任何事情来说，最后10码往往是最难的……所以，我不想在这方面表现得太天真。”

他还说：“现在的问题是完成一些关键细节的谈判。”

彭博社报道，这位美国最高外交官的评论反映了拜登政府内部日益乐观的态度，认为美国以及埃及和卡塔尔的谈判代表可能在加沙地带战争持续近十个月之后就快结束它。

会谈知情人士本周说，谈判最近集中在几个关键症结上，包括应该释放哪些人质。其他要求包括以色列要求禁止哈马斯进入加沙北部、以军保留对南部关键边境走廊的控制等。

以色列总理内坦亚胡定于下周前往华盛顿，并于7月24日在美国国会联席会议上发表讲话。路透社报道，白宫星期四说，拜登预计会见他，具体取决于拜登从冠病感染中恢复的情况。

布林肯就内坦亚胡的访问回答提问时说，华盛顿希望最终达成停火协议，他补充说，至关重要的是，接下来的事情必须有一个明确的计划，与内坦亚胡的讨论可能会围绕这一计划展开。